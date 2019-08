Rossz hír érkezett Kínából

A Caixin szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 51,6 pontra csökkent júliusban a júniusi 52,0 pontról. A BMI legalacsonyabb értéke öt hónapja, az idén február óta. (A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig csökkenését jelzi.)A szolgáltatóipari BMI júliusi csökkenése az új megrendelések beérkezési ütemének a lassulására vezethető vissza elsősorban, miközben a foglalkoztatás, ha kismértékben is, de emelkedett. Emelkedtek ugyanakkor a szolgáltatóipar exportmegrendelései is. A szektor működési költségei emelkedtek júliusban, az előző havinál magasabb nyersanyagáraknak köszönhetően növelve valamelyest az inflációs nyomást. A szektorban az üzleti hangulat viszont nem romlott, az előző havihoz mérhetően bizakodó maradt.A szolgáltatóipari és feldolgozóipari adatok egyesítésével képzett kompozit BMI júliusra vonatkozóan 50,9 pontra emelkedett az előző havi 50,6 pontról. Egyrészt mert a feldolgozóipari termelés csökkenési üteme lassult, a BMI júliusban 49,9 pontra emelkedett a júniusi 49,4 pontról, másrészt a vártnál kisebbnek bizonyult szolgáltatóipari BMI miatt.Összességében az új megrendelések emelkedtek, bár még szerény mértékben, és növekedtek az exporteladások is. A feldolgozóipari és szolgáltatóipari összesített foglalkoztatás viszont már sorban a harmadik hónapja csökkent júliusban.