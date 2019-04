Rövidesen távozik Merkel?

A minap egy interjúban Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt mondta: Merkel nem tűnhet el nyomtalanul a politikai világból a német kancellári posztról való - elvileg 2021-es - távozása után és szorgalmazta, hogy Merkel nagy tapasztalataira való tekintettel valamilyen vezető európai uniós tisztséget kellene vállalnia. Egyes találgatások arról szólnak, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője és Juncker lehetséges utóda valójában csak egy figyelemelterelés, mert Webernek nincsenek annyira jelentős politikai tapasztalatai, így végül nem ő, hanem például Merkel ül majd be Juncker helyére a Bizottság élére. Más találgatások szerint Merkel majd Donald Tuskot váltja az Európai Tanács élén ősszel, hiszen a lengyel politikust egyszer már újraválasztották erre a tisztségre két éve és Merkel tekintélye miatt bizonyára abszolút alkalmas arra a posztra is. Az EP-választási eredmények tükrében tehát, amikor már látszik, hogy a német CDU/CSU által is támogatott Európai Néppárt mennyire tud vezető szerepet alkotni az EU vezetésében és milyen koalíciókötésekre készül, akár az is előfordulhat, hogy Merkel a német kancellári posztról Brüsszelbe távozik. Korábban, utolsó négyéves kancellári posztja kezdetén is voltak olyan találgatások, hogy úgysem marad 2021-ig ott, hanem időközben lemond majd és átadja helyét a menetközben már CDU-főtitkárrá előlépett Annagret-Kramp Karrenbauernek.

A június 2-án kezdődő kétnapos tanácskozáson csak az év második feléről szóló munkatervet tárgyalják, az együttműködés a párt és a kormányfő között pedig "nagyon jó" - emelte ki Paul Ziemiak főtitkár hétfői berlini tájékoztatóján arra az újságírói kérdésre, hogy lehet-e Angela Merkelről szóló cserépszavazás (az ókori Athénban alkalmazott eljárás egy veszélyesnek tartott személy eltávolítására)Azonban a főtitkár szavai ellenére több fővárosi lap arról írt a hírportálján, hogy akár a kancellár politikusi pályafutásának jövője is szóba kerülhet. A beszámolókban kiemelik, hogy a tanácskozást a május 26-án tartandó európai parlamenti (EP-) választás után egy héttel tartják meg, ésA CDU Hessenben ugyan az első helyen végzett és megőrizte kormányzati pozícióját, de jelentősen gyengült, ésA CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) az EP-választáson is várhatóan az első helyen végez, de gyengül majd az öt évvel ezelőtt elért 35,3 százalékhoz képest, a szavazatok 30-33 százalékát szerezheti meg. További fontos tényező, hogy, a Német Szociáldemokrata Pártban (SPD), ha rosszul szerepelnek, vagy 74 évi kormányzás után ellenzékbe szorulnak a tartományi rangú városban.A Der Tagesspiegelnek név nélkül nyilatkozó vezető CDU-s politikusok nem zárják ki, hogy az EP-választás, illetveA Die Welt kiemelte, hogy a jelenlegi kormánykoalíció vége egyben Angela Merkel pályafutásának végét is jelentené, mert a szövetségi kormányt 2005 óta vezető politikus már tavaly bejelentette, hogy semmilyen tisztségért nem indul a következő Bundestag-választás alkalmával., mert csak a pártok színe alapján Jamaica-koalíciónak nevezett felállás, a CDU/CSU, a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) és a Zöldek koalíciója jöhetne szóba, és az FDP nem hajlandó részt venni egy Angela Merkel vezette kormányban - tette hozzá a berlini lap.