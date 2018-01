Semmi pánik: nyomtat még elég pénzt az EKB

Peter Praet, az úgynevezett mennyiségi könnyítési program egyik kidolgozója egy brüsszeli pénzügyi találkozón arra reflektált, hogy az EKB igazgatótanácsának néhány tagja egyre hangosabban sürgeti a program lezárását, többek közt azzal érvelve, hogy az ingyen pénz elősegíti buborékok keletkezését az ingatlan- és a kötvénypiacon.Praet hangsúlyozta, minden döntés előtt az EKB-nak szilárdan bíznia kell abban, hogy a fogyasztói árak emelkedésének üteme közelít a két százalék közvetlen közelében lévő inflációs célhoz. Az euróövezeti infláció 1 százalék fölött van, de várhatóan még évekig nem emelkedik az inflációs cél közelébe.A közgazdász hozzátette: az EKB még nem döntötte el, hogy fokozatosan vagy egy lépésben vezesse-e ki a kötvényvásárlási programot.Az EKB kormányzótanácsa múlt csütörtöki ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó kamaton, és bejelentette, hogy a havi 30 milliárd eurós eszközvásárlási program szeptember végéig folytatódik, és szükség esetén időben és méretében kiterjeszthető.Mario Draghi, az EKB elnöke az ülés után kijelentette: továbbra is szükség van a monetáris stimulusra, mert az infláció visszafogott és középtávon is csak fokozatosan emelkedik. Hozzátette, hogy az ülésen nem került szóba a kötvényvásárlási program lezárása.Az EKB 2015 márciusában kezdte meg a kötvényvásárlási programot, hogy pénzbőséget teremtve ösztönözze a gazdaságot, és megakadályozza, hogy krónikussá váljon az alacsony vagy negatív infláció. A programot azonban előbb-utóbb be kell fejezni, mert elfogynak a megvásárolható kötvények, de azért is, mert az ultralaza monetáris politikának az EKB igazgatóságán belül tekintélyes ellenzéke van.Különösen német részről hangsúlyozzák, hogy az ingyen pénz lehetővé teszi a kormányok számára a szükséges reformok késleltetését és kiiktatja a rendszerből a saját erőfeszítésre támaszkodó öngyógyulás lehetőségét. Az EKB így egyfajta stabilitást teremt ugyan, de a versenyképességet károsító módon.Jens Weidmann, a Bundesbank elnöke kezdettől fogva különösen kritikus a mennyiségi könnyítési programmal szemben, hangsúlyozva, hogy az ilyen eszközvásárlások "elmossák a határt a monetáris és a fiskális politika között".