Siralmas helyzetben vannak a magyar vállalatok

2017-ben 718 ezer nem pénzügyi főtevékenységű kis- és középvállalkozás működött, az egy évvel korábbinál 4, a 2015-ös évinél 7,3%-kal több, amiben a gazdasági növekedés is szerepet játszott - derült ki a KSH friss kiadványából. A mikrovállalkozások száma bővült a legjelentősebben, több kisvállalat lett, miközben a középvállalatok száma kismértékben változott.2017-ben a kkv-körbe nem tartozó vállalkozások száma nagyobb mértékben emelkedett, mint a kkv-ké. Ennek oka egyrészt a már korábban is működő vállalkozások tevékenységének bővülése (az árbevétel és a vállalati vagyon növekedése mellett létszámnövekedés is), illetve az ebből következő kategóriaváltás, másrészt a külfölditőke-befektetések eredményeként létrejött új nagyvállalatok megjelenése.

A kis- és középvállalkozások gazdasági súlya szintén jelentős a magyar gazdaságban, bár lényegesen kisebb a számuk alapján képviseltnél. Különösen munkaerőpiaci szerepvállalásuk figyelemre méltó

A kkv-körön belül a vállalkozások méretkategóriájának emelkedésével a mezőgazdaság, az ipar és az építőipar együttes súlya arányosan nő. Míg a mikrovállalkozásoknak 20%-a, addig a kisvállalkozásoknak 34, a középvállalkozásoknak pedig már több mint 40%-a tevékenykedett a termelőszférában.A működő vállalkozások száma alapján minden nemzetgazdasági ágban a mikrovállalkozások dominanciája érvényesült, de az egyes gazdasági területek között lényegesek a különbségek: míg az oktatási tevékenységet folytatók és az egyéb szolgáltatást nyújtók egyaránt 99%-a mikrovállalkozási körbe tartozott 2017-ben, addig ugyanez az arány a magasabb tőke- és humánerőforrás-igénnyel rendelkező iparban 83%-ot tett ki.- írja a KSH.Miközben a kis- és középvállalkozások a vállalkozási szférában foglalkoztatottak közel kétharmadának biztosítottak munkalehetőséget, a hozzáadott érték 44, a nettó árbevétel 42, a nemzetgazdasági beruházások 31%-ával járultak hozzá a működő vállalkozások összteljesítményéhez 2017-ben.

Módszertan A gazdaságstatisztikában számba vett magyarországi vállalkozások legfontosabb jellemzőik alapján - tükrözve a magyar gazdaság szerkezetének alapvető kettőségét - két, eltérő paraméterekkel jellemezhető klaszterbe sorolhatók: egyrészt a kevés számú, exportorientált nagyvállalatok és a jellemzően külföldi érdekeltségű rezidens beszállítói hálózatuk, másrészt inkább a helyi gazdasági élet működésében kiemelt szerepű kis- és középvállalkozások (kkv-k) nagyszámú csoportjára. A kkv-körbe tehát - a fogalommeghatározás szempontjai alapján - viszonylag kis, független, önálló szervezetek tartozhatnak.



A kkv-körön belül - a kkv-törvénynek való jobb megfeleltetés érdekében - az alábbi megbontást alkalmazzuk - írja a KSH. Teljes kkv-kör: 250 fő alatti szervezetek, 50 millió euró árbevételig vagy 43 millió euró mérlegfőösszegig (amennyiben az önállósági kritériumoknak is megfelelnek). Ebből:

1) mikrovállalkozás: 0-9 fő, 2 millió euró árbevételig és 2 millió euró mérlegfőösszegig;

2) kisvállalkozás: a) 0-9 fő, ahol az árbevétel és/vagy mérlegfőösszeg 2 és 10 millió euró között van (de egyik mutató értéke sem haladja meg a 10 millió eurót), b) 10-49 fő, 10 millió euró árbevételig és 10 millió euró mérlegfőösszegig;

3) középvállalkozás: a) 0-49 fő és 10-50 millió euró árbevétel, vagy 10-43 millió euró mérlegfőösszeg; b) 50-249 fő, 50 millió euró árbevételig vagy 43 millió euró mérlegfőösszegig.

A kkv-szektor nemzetgazdasági beruházásokban képviselt - az árbevételhez vagy a hozzáadott értékhez viszonyított - relatív alacsony részesedése visszavezethető alacsony beruházási hajlandóságára, azaz a megtermelt értéknek a nagyvállalatokhoz képest kisebb arányát forgatják vissza tőkeakkumuláció formájában a gazdasági tevékenységükbe

számos területen nagy a tőke- és humánerőforrás-igény, amikkel kevésbé vannak ellátva a kkv-k;

nélkülözhetetlen a jelentős erőforrás-befektetés a nagyberuházások, technikai újítások megvalósítására;

valamint az sem elhanyagolható tényező, hogy a kkv-k számára lényegesen korlátozottabb lehetőségeket kínál mind az értékesítési, mind a beszerzési piac (kisebb tételekben vásárolnak, így a beszállítóktól kedvezményt sem kapnak).

- mutat rá az elemzés.Emellett a kkv-szektorra más tevékenységi struktúra jellemző: kisebb a nagy tőkeigényű árutermelő ágak súlya és magasabb a - bizonyos területeken alacsonyabb beruházásigényű - szolgáltatásoké.A jelentős szerkezetbeli különbségnek, vagyis az iparba tartozó szervezetek alacsony kkv-szektorbeli arányának több oka van:EmellettMindezeket figyelembe véve látható, hogy a kkv-k a kisebb mértékű befektetetéseket követelő szolgáltatási szektorban hatékonyabban tudnak működni.

Bár a kis- és középvállalkozások árbevétele 2013-tól 2017-ig - folyó áron számítva - folyamatosan nőtt (34 ezer milliárdról 42 ezer milliárd forintra), részesedésük a teljes vállalkozási szektor által realizált árbevételből csökkent (43,2%-ról 42,3%-ra).A vállalkozások méretének növekedésével párhuzamosan az árbevétel is emelkedik. 2017-ben egy mikrovállalkozás átlagosan 19 millió, egy kisvállalkozás 420 millió forint nettó árbevételt könyvelhetett el, egy középvállalkozásra pedig átlagosan 2,7 milliárd forintnyi árbevétel jutott.A kis- és középvállalkozások által létrehozott bruttó hozzáadott érték 2013 óta folyamatosan (6,8 ezer milliárd forintról 2017-re 9,2 ezer milliárd forintra) nőtt. 2017-ben a kkv-szektor részesedése a teljes vállalkozói kör bruttó hozzáadott értékéből 43,7% volt, tehát a korábbi évekhez hasonlóan a koncentráció jelentős maradt:A kkv-körön belül a mikrovállalkozások részesedése a bruttó hozzáadott értékből 2013 és 2017 között folyamatosan, 33,8%-ról 34,8%-ra nőtt. A kisvállalkozások - növekvő tendenciát mutatva - a hozzáadott érték 30,6-33,8%-át adták az egyes években, ezzel szemben a középvállalkozások hozzájárulása a hozzáadott értékhez 2013 és 2017 között folyamatosan csökkent, 2017-ben 31,4%-ot tett ki.

A kedvező beruházási helyzet mellett a kkv-szektor beruházásainak jelentős emelkedését elősegítette a pénzügyi forrásoldal, az alacsony (hazai és nemzetközi) jegybanki alapkamatokon túlmenően - számos egyéb kamattámogatott konstrukció mellett - a Piaci Hitelprogram második szakaszának keretében igényelhető kedvező kamatozású, beruházási célú kölcsönök révén

Mindez a kkv-szektor alacsony beruházási hajlandóságát, illetve az amortizáció feletti nettó beruházások csekély volumenét mutatja.

a kkv-szektor tevékenységének finanszírozásához elméleti szinten számos pénzügyi forrás áll rendelkezésre (pl. tulajdonosi hitelek, saját pénzügyi eszközök, állami támogatások, belföldi és külföldi hitelintézetektől származó források), azonban ezek közül csak a belföldi pénzügyi intézetektől származó hitelek és az uniós támogatással nyújtott vissza nem térítendő támogatások játszottak meghatározó szerepet. 2017-ben ezek a fontos finanszírozási formák a korábbi éveknél még kedvezőbb feltételekkel segítették a kkv-k működését és fejlesztéseit.

Mi a helyzet európai összevetésben?

Magyarország az egy kkv-ra jutó árbevétel, illetve hozzáadott érték fajlagos mutatóját tekintve (az 5., illetve a 4. legalacsonyabb értékkel) az alsó harmadban helyezkedett el.

A kkv-szektor beruházásai 2017-ben jelentősebben - folyó áron 7,9%-kal -, a nemzetgazdasági beruházásokétól csökkenő mértékben nőttek az egy évvel korábbihoz képest. A beruházások volumene 2017-ben összességében 23%-kal nőtt, elsősorban az uniós támogatások élénkülése és a javuló általános gazdasági feltételek hatására.- mutat rá az elemzés.A beruházások 2017-ben bekövetkezett növekedése eltérő mértékben érintette a kkv-szektor egyes vállalkozáskategóriáit: a mikro- és kisvállalkozások beruházásai folyó áron 11, illetve 3,6%-kal csökkentek, miközben a középvállalkozások körében 27%-os növekedés következett be. Mivel a kkv-körbe nem tartozó vállalkozások beruházásainak bővülése többszöröse volt a kis- és középvállalkozásokénak, így a szektor relatív súlya a vállalkozások beruházásain belül 2,5 százalékponttal csökkent egy év alatt.A kis- és középvállalkozások az általuk előállított bruttó hozzáadott érték alacsony hányadát fordították invesztíciókra, ami 2017-ben az előző évihez viszonyítva további 0,7 százalékponttal csökkent. A kkv-szektor döntéshozói a hozzáadott érték kis részét forgatják vissza vállalkozásaik fejlesztésére. A vállalkozások tartós működését elősegítő fejlesztések finanszírozására a bruttó hozzáadott érték 16%-át költötték 2017-ben.A 2017. évi előzetes adatok alapján a kis- és középvállalkozásoknál a szervezet tevékenységében részt vevők (foglalkoztatottak) éves átlagos létszáma összesen 2 millió fő volt. A kkv-körbe nem tartozó vállalkozások 1 millió fős foglalkoztatotti létszámát is figyelembe véve a kkv-k foglalkoztatási súlya 65,2% volt. A foglalkoztatásnál számbeli dominanciájukból következően a mikrovállalkozások szerepe a leghangsúlyosabb. A kkv-knál foglalkoztatottak 54%-a mikro-, 27%-a kis-, 19%-a középvállalkozásokhoz kötődött.Ami a finanszírozást illeti:A kkv-szektor forráshiányos helyzetéből eredően a legjelentősebb finanszírozási forrásnak a belföldi bankrendszeren keresztül felvett hitelek számítanak. A kis- és középvállalkozások belföldi hitelezésében 2017-ben folytatódott a korábbi években megindult bővülés: éves összevetésben - a teljes vállalati hitelállományt meghaladó mértékben - 12%-kal nőtt a kkv-szektor hitelállománya 2016-hoz képest. A hitelezés élénküléséhez számottevő mértékben járult hozzá az MNB által finanszírozott Piaci Hitelprogram: a bankok 227 milliárd forint értékű hitelezési vállalást tettek a kis- és középvállalkozások számára nyújtott nettó hitelállomány növelésére.A kkv-k statisztikai lehatárolása a nemzetközi gyakorlatban kizárólag létszám-kategória szerint történik: az Eurostat az adatok nemzetközi összehasonlíthatósága érdekében a 10 fő alatti szervezeteket mikrovállalkozásnak, a 10-49 főt foglalkoztatókat kisvállalkozásnak, az 50-249 fővel működő szervezeteket középvállalkozásnak tekinti.Az e témakörben a 2015. évre adattal rendelkező 23 uniós tagország közül az egy kkv-ra (kevesebb mint 250 főt foglalkoztató vállalkozásra) jutó átlagos árbevétel és hozzáadott érték Luxemburgban volt a legkiemelkedőbb, amely a területe és az ilyen méretű vállalkozások száma alapján (Málta után) a 2. legalacsonyabb értékekkel bírt.

A volt szocialista országok közül Észtország fajlagos teljesítménye volt a legnagyobb, mindkét mutató alapján a rangsor első felében foglalt helyet. Az egy kkv-ra jutó foglalkoztatottak száma tekintetében - Németország (7,42 fő) és Egyesült Királyság (7,48 fő) kivételével - jóval kisebb a különbség az egyes országok között, a 2,43 fős (Csehország) és 5,59 fős (Románia) átlagok jelentették a két szélső értéket. E mutatószám alapján a volt szocialista és a "nyugati" országok csoportja nem vált olyan élesen szét, mint az egy kkv-ra vetített árbevétel és hozzáadott érték adatok esetében.