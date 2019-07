Soha nem állt még ilyen jól a költségvetés

Júniusban 213,6 milliárd forintos hiánnyal zárt a költségvetés, ami az elmúlt évek egyik legalacsonyabb hatodik havi hiányadata. Legutóbb 2014-ben volt ennél jobb a júniusi egyenleg.

Néhány bevételi adat

Hogy néz ki az EU-források egyenlege?

A Pénzügyminisztérium az előzetes adatközlésben elárult néhány bevételi adatsort, az első félévre vonatkozóan.Az uniós viszonylatban egyik legalacsonyabb kulcs mellett is az év első hat hónapjában személyi jövedelemadóból 105,4 milliárd forinttal, míg a kapcsolódó a szociális hozzájárulási adóból, illetve a nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékokból összesen 260,1 milliárd forinttal több folyt be az államkasszába, mint az előző év azonos időszakában.A gazdaságfehérítő intézkedésekkel és a jó adózók számára tavaly kedvezően megváltozott szabályozással együtt ez megmutatkozik abban, hogy az általános fogalmi adóból származó bevételek 397,4 milliárd forinttal, a jövedéki adóból származóak pedig 45,3 milliárd forinttal emelkedtek az első félévben tavalyhoz képest.Mivel az elmúlt években komoly mértékben nőtt az EU-források egyenlegének szerepe a költségvetésben, külön is megvizsgáljuk minden hónapban, mit okoztak az adott havi számokban. Jól látható, hogy az elmúlt néhány hónapban felpörgött a projektek állami megelőlegezése és a bevételi oldalra nem érkezik ilyen tempóban a brüsszeli pénz, így az EU-források egyenlege félév után -364 milliárd forintot mutat. Így e nélkül a teljes költségvetés hiánya csupán 26 milliárd forint lenne.De érdemes kiemelni, hogy májusban és áprilisban az EU-források egyenlegétől megtisztítva 144 és 125 milliárd forintos többlet volt a költségvetésben, vagyis júniusban az alapfolyamatok picit romlottak a költségvetésben. A tavalyi évvel összevetve azonban még így is sokkal jobb a költségvetés megtisztított egyenlege (-26 milliárd vs -464 milliárd).

Nagyon jól áll eddig a költségvetés

Ezzel az első hat hónapban az összesített deficit 390 milliárd forint volt, ami a korábbi évekkel összevetve kifejezetten kedvező adat.

Az év egészére továbbra is reális és elérhető a GDP-arányában meghatározott 1,8 százalékos hiánycél, miközben az államadósság-mutató is tovább csökken.

És ha az éves hiánytervhez viszonyítjuk, akkor is jól áll a büdzsé: a 39,1%-os teljesítés a legalacsonyabb, amit eddig mértünk.Nem véletlen, hogy a Pénzügyminisztérium magabiztosan állítja: