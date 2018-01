Sokáig a külkereskedelemre lehettünk a legbüszkébbek, de most valami elromlott

A folyó fizetési mérleg többlete a 2016-os historikus csúcsról az elmúlt negyedévekben fokozatosan csökkent, amelyben elsősorban a külkereskedelmi egyenleg mérséklődésének hatása tükröződött. A GDP-arányos külkereskedelmi egyenleg 2016 vége óta mintegy 2 százalékponttal mérséklődött, amelynek háromnegyede az áruexport, egynegyede a szolgáltatásegyenleg csökkenéséhez kötődött.

Bár az áruegyenleg már 2016 második felében mérséklődött, a szolgáltatásegyenleg bővülése egészen 2017 első negyedévéig fékezte a külkereskedelmi többlet csökkenését. 2017 második negyedévétől azonban már a szolgáltatásegyenleg mérséklődése is a nettó export csökkenésének irányába hatott, ami felgyorsította a folyó fizetési mérleg többlet csökkenését - olvasható az MNB tanulmányában.A többlet csökkenésében szerepet játszik, hogy sokáig tartó javulás után a cserearányok 2017 második negyedévétől már kismértékben romlottak, az egyenleg romlása azonban döntően a mennyiségekben bekövetkezett változásra vezethető vissza.

Míg az áruegyenleg csökkenése mögött elsősorban az áruimport erőteljesebb - exportot meghaladó - növekedése állt, addig a szolgáltatásegyenleg mérséklődésében döntően az export lassulása játszott szerepet. Az áruegyenleg többletének csökkenése 2016 második felében az átmeneti gyárleállások, illetve a típusváltás miatt mérséklődő ipari termeléssel összhangban az áruexport lassabb bővüléséhez kötődött, míg 2017-ben inkább az erőteljes belföldi felhasználás következtében nagyobb emelkedést mutató áruimportra vezethető vissza.

Az export növekedését 2017 folyamán is támogatta a külső kereslet növekedése, ugyanakkor a gyorsuló ütemben emelkedő áruimport a második negyedévtől már meghaladta az áruexport bővülését. A szolgáltatásegyenleg többletének mérséklődése ahhoz kötődött, hogy a szolgáltatásexport bővülésének 2015 óta tartó lassulása 2017-ben meredekebben folytatódott, miközben a 2016 végi visszaesés után újra megindult a szolgáltatásimport emelkedése.

A szolgáltatásegyenleg mérséklődése döntően a szolgálatásexport több ágazatban tapasztalható csökkenésével magyarázható: a szállításon kívül az összes ágazat többlete enyhén mérséklődött.

Az áruegyenleg csökkenése az energiahordozók kisebb csökkenése mellett elsősorban a nettó gépexport mérséklődéséhez, ezen belül is a gépimport nagyobb emelkedéséhez köthető. Az import exportot meghaladó növekedése a nettó gépexport csökkenését eredményezte, ami az áruegyenleg mérséklődésében is tükröződött.A nettó gépexport mérséklődése elsősorban a közúti járművek importjának emelkedéséhez köthető. Az elmúlt években a közúti járművek nettó exportja támogatta a gépexport többletét, ugyanakkor 2016 negyedik negyedévében a közúti járművek importjának bővüléséhez köthetően a nettó gépexport 2013 óta tartó stabil növekedése megállt, majd 2017-ben fokozatosan mérséklődött.A közúti járművek exportja a 2015-2016-os GDP-arányos 7%-os szinthez képest 2017 harmadik negyedévében 6,2%-ra csökkent:

A beruházások importtartalma jellemzően igen magas, ezért a beruházások növekedése a beruházási gépimport emelkedésében, így a külkereskedelmi egyenleg csökkenésében is szerepet játszhatott

Csökkenés a régióban Az áru-és szolgáltatásegyenleg nemcsak Magyarországon, hanem a régió többi országában is mérséklődött az elmúlt negyedévekben. 2016 vége óta valamennyi régiós országban mérséklődött a külkereskedelmi egyenleg, aminek hátterében mindegyik országban az áruegyenleg aktívumának csökkenése húzódott meg. A mérséklődésben a legtöbb országban a fogyasztás, valamint az importintenzív beruházások bővülésével párhuzamosan emelkedő áruimport játszott szerepet. A legnagyobb mértékben Magyarországon csökkent az áruegyenleg többlete, aminek hatására a külkereskedelmi egyenleg a GDP 9,1 százalékára mérséklődött a 2016 harmadik negyedévében mért - és historikus csúcsot jelentő - 10,2 százalékról. A csökkenés ellenére Magyarország külkereskedelmi egyenlege azonban - elsősorban a szolgáltatások kiugróan nagy többletének köszönhetően - továbbra is magas és jelentősen meghaladja a környező országokban tapasztalt értékeket.

A gépimport növekedésének gyorsulása részben a beruházásra szolgáló gépek importjának növekedéséből származik. A gazdaság elmúlt negyedévekben tapasztalt bővülését a belső kereslet, ezen belül is a beruházások érdemi bővülése támogatta. A külpiacra termelő vállalatok beruházásainak bővüléséhez és így az import növekedéséhez elsősorban a nagy súlyú feldolgozóipar járult hozzá.Emellett az állami és az állami szektorhoz szorosan kötődő ágazatok beruházásai is érdemben bővültek, amelyet az alacsony bázis mellett a 2014-2020-as uniós ciklusból megvalósuló projektek és a saját forrásból finanszírozott beruházások is támogattak.- mutat rá a jegybank. Vagyis összességében a belső kereslet bővüléséből fakadó importszükséglet emelkedése eredményezte, hogy 2017-ben a nettó export negatívan járult hozzá a növekedéshez.