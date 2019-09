Sokan pengeélen táncolnak a Balatonnál, veszélybe kerülhetnek a kisüzletek

Kertész Rezső, a somogyi szervezet társelnöke elmondta, a megyéhez tartozó dél-balatoni térségben mintegy 1400 vendéglátó és 1600 kiskereskedelmi üzlet található, amelyek száma az elmúlt években érdemben nem változott. Ezek nyári árbevételét alapvetően a július második felében és az augusztus első felében tapasztalható vendégforgalom határozza meg, ami idén a kedvező időjárásnak is köszönhetően jónak bizonyult.Beszámolt arról is, hogy jogszabály-módosítást kezdeményeznek - a térség országgyűlési képviselője, Witzmann Mihály (Fidesz) közreműködésével - a számla és nyugtaadási kötelezettség online-pénztárgépek használatára vonatkozó szabályozása miatt. Hangsúlyozta, azzal egyetértenek, ha valaki nem ad nyugtát, büntessék meg, de azzal már nem, hogy egy-egy kassza-záráskori eltérés, vagy a pénztárgép megkésett szervizelése miatt is bezárhassanak üzletet.A tapasztalatok szerint jelentősen eltérő volt a különböző megyékből érkező ellenőrök büntetési gyakorlata, amiben egységesítést kérnek a dél-balatoni vendéglősök, mikro és kisvállalkozók - mondta Kertész Rezső. Összegzése során említést tett arról is, hogy "több empátiát" várnának el a vállalkozók a jövőben a hatósági ellenőröktől, akik bár mehettek volna bármely időpontban, időnként a fő étkezési időszakokban tartották fel egy-egy vendéglő személyzetét egy-másfél órákra.A KISOSZ tagsága állást foglalt a tervezett szakmunkás-minimálbér emeléssel kapcsolatban, miszerint elfogadhatatlannak tartja, hogy a turizmus területén az országostól eltérő, annál több tízezer forinttal magasabb kötelező szakmunkás minimálbért fogadjanak el az ágazati megállapodás során. "Ez sok kisüzlet létét veszélyeztetné, amelyek 20-30 százaléka már most is pengeélen táncol" - fogalmazott a somogyi szervezet társelnöke.Makkos Péter vendéglátós, a KISOSZ fonyódi térségének elnöke elmondta, idén nemcsak szakemberekből, hanem kiszolgáló személyzetből is nagy hiány mutatkozott, ami miatt helyenként tradicionális balatoni üzletek sem tudtak kinyitni, vagy zártak be előbb. Komoly pozitívumként emelte ki a strand- és szálláshelyfejlesztések, valamint a bő, színvonalas programkínálat kedvező hatásait a balatoni vendégforgalomra.Óriási gondnak nevezte ugyanakkor, hogy a frissen végzett szakemberek nem a szakmájukban helyezkednek el, illetve hogy irreálisan magas a bérigényük. A vendéglátós-, illetve szakácsbérekről szólva elmondta, igen nagy volt a szórás a különböző vendéglátóhelyeken. Akadtak igen magas, átlag feletti bérek, de nem szabad elfelejteni, hogy a nyári szezonban a Balatonnál egy hónap alatt kéthónapnyit, vagyis 400 órákat dolgoznak a vendéglátósok, amiért eleve dupla bér jár - tette hozzá.