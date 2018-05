Sokkolta az országot, hogy az elnök ismét az IMF-nél kuncsorog pénzért

Amikor az IMF kerül szóba Argentínában, akkor az emberek azt a válsággal azonosítják. A Valutaalap szitokszó lett az országban, korábban a Kirchner-rezsim sokat tett azért, hogy démonizálja, ezért ma sok embernek még mindig a válság és az uzsora jut eszébe a szervezet kapcsán

Ez az első súlyos válság Macri előtt, az első döccenő a hosszú úton. A Wall Streeten lehet, hogy azt hiszik, hogy ez helyes lépés, de politikailag sokkal nehezebb lesz elfogadtatni az emberekkel

Argentína nem fog újabb 30 milliárd dolláros hitelt kapni az IMF-től anélkül, hogy a peso a mostaninál sokkal gyengébb legyen és erősebben elköteleződjön az ország a költségvetés rendbetétele mellett, ezek a feltételek viszont elfogadhatatlanok lesznek Macri számára is - tette hozzá Walter Stoeppelwerth, a Balanz Capital szakembere.

Sok ország versenyezhetne a világon, hol a legrosszabb a Nemzetközi Valutaalap (IMF) híre, de ebben a versenyben az élmezőnyben lenne Argentína. A dél-amerikai országot 2001-ben a szervezet által megkövetelt reformok kényszerítették térdre, majd a következő kormányok mindent megtettek, hogy démonizálják az IMF-et. Éppen ezért sokakat sokkolt, hogy most megint a Valutaalap pénzére szorulhat az ország.Mauricio Macri argentin elnök kedden tévébeszédben jelentette be, hogy az ország ismét az IMF segítségét kéri a peso zuhanása miatt. Az utóbbi napokban az argentin jegybank 40 százalékra emelte az alapkamatot, ami elég volt a peso gyengülésének megfékezésére, de hosszabb távon ez nem jelent megoldást. Macri szerint az IMF segítsége segíthet elkerülni a korábbihoz hasonló válságot az országban. A jelenlegi vezetés egyébként már újra felvette a kapcsolatot a Valutaalappal korábban is, de egy új hitelkérelem más eset.A jelenlegi argentin elnök bejelentése azért érdekes, mert 2001-ben sokak szerint az IMF által követelt megszorítások vezettek végül Argentína csődjéhez. Öt évvel később Nestor Kirchner akkori elnök minden kapcsolatot megszakított a Valutaalappal, és fogadkozott, hogy soha többé nem fordulnak a szervezethez pénzért.- mondta a Financial Timesnek Carlos Germano politikai elemző.A 2001-es válságban minden ötödik argentin elveszítette az állását, a peso pedig értékének kétharmadát elbukta. A tiltakozások során több mint húsz ember meghalt, az országnak pedig két hét alatt öt elnöke volt hivatalban. Vagyis Macri elnök lépése, hogy 30 milliárd dolláros hitelkeretet igényel lehet, hogy a piacokat és a befektetőket megnyugtatja, de az argentin emberekben ezeket a képeket idézi majd fel.- véli Cruz Diaz, a Cefeidas Group ügyvezetője.