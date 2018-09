Soron kívüli uniós csúcsértekezletet tartanak a Brexit miatt

A The Guardian című baloldali brit napilap online kiadásán hétfőn megjelent értesülés szerint a csúcsértekezlet november 13-án lenne, és az uniós tagállamok vezetői a találkozón összeállítanának egy politikai deklarációt az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi, biztonsági, polgári repülésügyi, halászati és egyéb kapcsolatrendszeréről.A brit lap által név nélkül idézett uniós tisztviselők és diplomaták szerint a novemberi csúcs tervét hivatalosan a jövő héten esedékes informális salzburgi csúcstalálkozón jelentik be.A salzburgi találkozón a Financial Times ugyancsak hétfőn közölt értesülései szerint az EU-ban maradó 27 tagország vezetői arról döntenek, hogy adjanak-e "kiegészítő útmutatásokat" a Londonnal folyó tárgyalások előmozdítása és a megállapodás elérésének elősegítése érdekében Michel Barnier-nek, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalójának.Ha erről döntés születik, az gyakorlatilag felhatalmazást jelentene Barnier számára a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodás megkötésére a brit kormánnyal - mondta a londoni gazdasági napilapnak egy név nélkül nyilatkozó EU-diplomata.A Financial Times szerint magas beosztású brit kormánytisztviselők jó ideje panaszolják, hogy Barnier "túlságosan mereven értelmezi" tárgyalási mandátumát, és a tárgyalásokon ezért alakult ki patthelyzet.Brit médiabeszámolók szerint azonban Barnier hétfőn, egy szlovéniai üzleti rendezvényen kijelentette, hogy lehetségesnek tartja a Brexit-megállapodás elérését novemberre.A hírre a font 1 százalékkal 1,30 dollár/font fölé erősödött a hétfői bankközi devizapiaci kereskedésben.