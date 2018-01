Sorozatban buknak meg a régió miniszterelnökei

A cseh kormányfő bukott, egyelőre

Andrej Babis kormányfő már a múlt héten közölte: amennyiben a kabinet nem kap bizalmat szerdán, január 17-én benyújtja lemondását.

Sorozatos bukások

A bizalmi szavazás eredménye várható volt, mert a kormányzó ANO mozgalmon kívül a további nyolc parlamenti párt már korábban bejelentette, hogy nem fogja támogatni a kabinetet.A 200 tagú testületben a szavazáson résztvevő, míg 117-en ellene szavaztak. A szavazás eredménye azt jelenti, hogy a kabinetnek le kell mondania.A tavaly októberi képviselőházi választást az ANO mozgalom nyerte, és 78 mandátumot szerzett a parlamenti alsóházban. A kormányalakítási tárgyalások folyamán egyetlen párt sem akart kormánykoalícióra lépni vele, ezért Andrej Babis, a mozgalom elnöke decemberben kisebbségi kormányt alakított. Az elutasítás legfőbb oka, hogy Andrej Babis ellen büntetőjogi eljárást folytat a cseh rendőrség az uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt. Babis kedden reggel közölte: saját maga fogja kérni az alsóházat, hogy szavazza meg képviselői mentelmi jogának felfüggesztését.Milos Zeman köztársasági elnök már a múlt héten bejelentette, hogy a második kormányalakítási kísérlettel is Andrej Babist fogja megbízni. Ezúttal azonban kormányfővé csak azután nevezi ki, hogy Babis bebiztosítja kormánya számára a parlamenti alsóház többségének támogatását.A hatályos szabályok szerint Csehországban három kormányalakítási kísérletre van lehetőség, az első kettőre az államfő, a harmadikra pedig a képviselőház elnöke ad megbízatást.Felpörögtek a térség kormányaiban az átalakulások. A sort Lengyelország kezdte, december 7-én Beata Szydlo beadta lemondását, helyét Mateusz Morawiecki, a korábbi kormányfő-helyettes, fejlesztési és pénzügyminiszter vette át. Hétfői fejlemény, hogy lemondott a román miniszterelnök, Mihai Tudose.Robert Fico szlovák kormányfő továbbra is a helyén van, azonban a tavalyi önkormányzati választásokon gyengült pártja támogatottsága és 2017 nyarán egy koalíciós válságot is túl kellett élnie.

Babis január 16-án a cseh parlamentben. Kép és címlapkép forrása: MICHAL CIZEK / AFP