Sorsdöntő adat érkezik - Az MNB lélegzetvisszafojtva figyel

Természetesen mindig a januári inflációra a legnehezebb becslést adni, hiszen az átárazódások legnagyobb mértékben ekkor történnek meg. Jelentős inflációs nyomásra három tényező miatt nem számítunk: a külső inflációban csökkenést látunk, a forint az előző hónapokhoz képest kismértékben erősödött, míg az üzemanyagok ára az előző év azonos időszakához képest nem változott jelentősen

A januári fogyasztói árindex mindig kiemelt figyelmet kap, hiszen nagyon sok vállalkozás időzíti ekkorra az árazási döntését, így az inflációban jelentkező változások ekkor fokozottabban érvényesülnek. Az idei első adat jelentőségét ezúttal az növeli, hogy tavaly az árdinamika fokozatos emelkedését jelezték az adatok, ami még azt a kérdést is felvetette, hogy vajon nem késlekedik-e túlságosan sokat a jegybank a monetáris szigorítással.Sőt, az MNB-alelnöke néhány hete fel úgy nyilatkozott, hogy az infláció erősödése már az első negyedévben elhozhatja az első szigorító lépéseket. Nagy Márton szavai után azonban tovább folytatódott a globális gazdaság hűlése, az Európai Központi Bank és a Fed pedig egyre óvatosabb hangot ütött meg a tekintetben, hogy milyen mértékű szigornak kell jönnie a közeljövőben. Erre a magyar jegybank érezhetően tónust váltott, és a januári kamatdöntése alkalmával a világgazdaságban megfigyelhető lendületvesztésre és bizonytalanságokra hívta fel a figyelmet. Ez a kockázat decemberben még olyannyira nem volt hangsúlyozva, hogy az MNB az inflációs folyamatok elsődlegességét emelte ki az EKB politikájának követésével szemben.Vagyis a jegybank számára most az tűnik a legfontosabb kérdésnek, hogy az inflációs folyamatok erősödnek-e annyira, hogy gyors beavatkozást igényelnek, vagy a romló külső környezet inflációt hűtő hatása miatt elhamarkodottan hirdette meg a fordulatot. Erre a kérdésre hozhatja meg részben a választ a januári inflációs adat.A hivatalos inflációs mutatót egyébként az utóbbi időben az olaj világpiaci árának rángása mozgatta, ami sok mindent eltakart a mélyben húzódó alapinfláció erősödéséből. A fogyasztói árindex decemberben 2,7% volt, és a piac szerint ennyi lehetett januárban is.- mondja Regös Gábor. A Századvég szakértője a piaci konszenzussal megegyező 2,7%-os prognózist adott.

a maginflációs mutató vélhetően enyhén tovább emelkedett az év első hónapjában.

Az árindexre gyakorolt egyedi tényezők semleges hatására számít Halász Ágnes is. Az Unicredit vezető elemzője azt emeli ki, hogy az alkohol és dohánytermékek körében bekövetkezett drágulás körülbelül 0,26 százalékponttal dobhatta meg a főindexet, azonban más termékek, mint például az üzemanyagok árának csökkenése ellentételezte ennek inflációra gyakorolt hatását.Magasabb (2,9%-os) inflációt vára CIB Bank elemzője. Jobbágy Sándor szerint a megelőző hónaphoz képest 0,5%-os áremelkedés lehetett, ami úgy állhatott elő, hogy az év eleji áremelkedéseket csak kisebb részben kompenzálta az üzemanyagárak kedvező alakulása.Nyeste Orsolya ezzel ellenkező véleményen van. Meglátása szerint januárban csak 0,1%-kal emelkedhettek az előző hónaphoz képest az árak, így az éves infláció 2,5%-ra eshetett vissza. Azt viszont az Erste Bank közgazdásza is hozzáteszi, hogyBár egyetlen elemző sem számít arra, hogy a januári adat az infláció elpattanását jelzi majd, a hosszabb távú bizonytalanságot szívesen hangsúlyozzák. Kuti Ákos, az MKB Bank közgazdásza értékelésében kiemeli, hogy felfele ható kockázatot jelent az árak tekintetében a bérek gyors növekedése. Virovácz Péter, az ING bank vezető elemzője szerint az sem lenne szenzáció, ha a maginfláció már most érdemben meghaladná a 3 százalékot, ahogyan az MNB által kulcsfontosságúnak kikiáltott adószűrt maginflációs mutató is elérheti az inflációs célt.Ugyanakkor a jegybank az inflációs kockázatok közepette egyvalaminek biztosan örülhet. Az év végi 3,2%-os, illetve a 2020 decemberi 3%-os piaci konszenzus fényében úgy látszik, hogy az elemzők szemében hiteles a 3%-os inflációs cél tartása.