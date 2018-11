Száguldanak a beruházások Magyarországon

A beruházások 2016 óta viszonylag egyenletesen, gyors tempóban bővülnek, egyrészt az uniós források lehívásának, másrészt a magánberuházások élénkülésének köszönhetően.

Az uniós források meghatározó szerepét mutatja, hogy a beruházásaikat leggyorsabban bővítő ágazatok között van a közigazgatás, az állami dominanciájú energetika, valamint az állami infrastrukturális megrendelésekre alapozó szállítás. Ugyanakkor a magánszektor lendületét jelzi, hogy ingatlanügyletek és a kereskedelem területén is sok fejlesztés zajlik.

Az erős beruházási aktivitás nem meglepő azok után, hogy a KSH november közepén váratlanul erős 3. negyedéves GDP-növekedésről számolt be. Konjunkturális szempontból egyedül a feldolgozóipar lassú kapacitásbővítése lehet figyelmeztető. A nemzetgazdasági beruházások negyedét megvalósító ágazat fejlesztései visszafogottan nőttek (3,2%). A fejlesztések volumene a legnagyobb mértékben a villamos berendezések gyártása területén emelkedett, az ágazat termékei iránti élénk nemzetközi kereslet hatására. Kiemelkedő volt a fejlesztések bővülése a kohászat, fémfeldolgozás területén és az elektronikai iparban is. Több alágban viszont visszaestek a beruházások, közöttük a gép, gépi berendezés és a vegyi anyag, termék gyártásában is. A járműgyártás beruházásai - amelyek a feldolgozóipar tárgyidőszaki fejlesztéseinek negyedét tették ki - szintén csökkentek. Ez akár arra is utalhat, hogy az export iránti kereslet a globális konjunktúra lanyhulásával mérsékeltebben növekszik, mint korábban.