Szakad minden? Csak semmi pánik! De az MNB-nek már fájhat egy kicsit a feje (2.)

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető közgazdásza

A heves részvénypiaci korrekció közvetlen kiváltó oka a fejlett piaci kötvényhozamok emelkedése volt. A hozamemelkedés mögött a megjelent makrogazdasági adatok (robusztus növekedés, az infláció emelkedésére utaló jelek) és a várható jegybanki politikákkal kapcsolatos várakozások módosulása állt (valamivel "héjább" Federal Reserve, kevésbé "galamb" Bank of Japan és Európai Központi Bank).Az elmúlt évek szinte töretlen emelkedését követően a részvénypiacok értékeltsége kifejezetten magas szintekre emelkedett (globális forward P/E 15%-kal állt a hosszú távú átlag felett a korrekció előtt), így a korrekció akár természetesnek is tekinthető. A heves visszarendeződésben természetesen technikai tényezők is szerepet játszottak.A részvénypiacok fundamentumaiban egyelőre drasztikus változás nem következett be, a negyedik negyedéveses vállalati eredmények többsége konszenzus feletti volt, a növekedés stabil és az EPS-várakozások sem romlottak. Mindeközben a globális likviditás továbbra is bőséges, számottevő likviditás szűkülés idén nem várható - mindezen tényezők támogatóak a részvénypiacok szempontjából.Bár az elmúlt két nap esése gyors és heves volt, a fentiek miattEz igaz az MNB-re is. A jegybank figyelmének középpontjában jelenleg a görbe hosszú oldala áll, a jegybanki kommunikáció szerint célja a hozamgörbe meredekségének csökkentése az új eszközökkel. A kommunikációból az is világos, hogyA globális folyamatok itthon is a hosszú hozamok megugrását eredményezték, a tízéves hozam a január eleji szintekhez képest körülbelül 70 bázisponttal ugrott meg, a német tízéves hozamhoz viszonyított felér pedig 200 bázispont fölé, gyakorlatilag az új eszközök novemberi bejelentése előtti szintre ugrott vissza. (Január közepén 150 bázispont alatt volt.) Ez természetesen ellentétes az MNB céljaival, de egyelőre rövid távú mozgásokról beszélünk, így nem valószínű, hogy az MNB azonnal reagálna a fejleményekre.

Forián-Szabó Gergely, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető közgazdásza

A forintot rángatják a külső tényezők, de egyelőre azt látni, hogy a forint árfolyama viszonylag stabil a globális eladási hullám közepette. Kis gyengülést láthattunk, de ez korántsem nevezhető jelentősnek. Ez az MNB-nek elég fontos, és ha nincs jelentős elmozdulás, akkor "letörölheti a homlokáról az izzadtságot" a jegybank. Érdemes azonban a forint árfolyamát továbbra is figyelni.

A második tényező a rövid kamatok vizsgálata, ezeket azonban vasmarokkal fogja az MNB, ezzel nincs gond, itt is csak korlátozott mozgásokat láthatunk.

Viszont a harmadik tényező, a hosszú hozamoké, amelyek elszálltak. Itt viszont nehéz mit tennie az MNB-nek. A swap-tender korlátozottan képes a piaci folyamatokat befolyásolni turbulens időkben, ennek a hatása nagyon visszafogott lehet. Nem is nagyon érdemes az MNB-nek kísérletezni azzal, hogy hogyan nyomja vissza a hozamokat. A spread-ek alakulása lesz fontos (magyar az eurózónáshoz képest és magyar a régióhoz képest), amely alapján egyelőre nincs lépéskényszerben az MNB. Persze már nagyon messze vagyunk a januárban látott, 2% alatti 10 éves magyar kötvényhozamtól, de az a szint "túllihegett" volt, rápörgött a piac az MNB swap-tenderére. A piaci anomália után pedig most jött egy eladási hullám, ez azonban globális folyamat. Az MNB-nek akkor lenne érdemes lépnie, ha Magyarország specifikus hullám lenne és tágulna a spread. Ez jelenleg nincs, és ha tágulna is a spread, fontos látni, hogy az elmúlt időszakban sokat szűkült, tehet normálisnak is tekinthető, ha most valamit visszaad ebből a piac.

Nyeste Orsolya és Ürmössy Gergely, az Erste Bank közgazdászai

Így a magyar piacra begyűrűző hozamemelkedés egyelőre nem csökkentette jelentősen az MNB hitelességét. Azonban ha a kamatprémium emelkedése kitart, akkor felmerül a kérdés, hogy a magyar jegybank mennyire lesz makacs és meddig ragaszkodik ahhoz, hogy a hozamgörbét laposítsa.

Az, így nálunk - a Fed-del ellentétben - az biztosan nem merül fel égető kérdésként, hogy a rosszabbra forduló tőkepiaci hangulat láttán esetleg szükséges-e korrigálni a szigorító a monetáris politikán.A nemzetközi események jelenleg leginkább a kötvénypiaci ágon hatnak a magyar jegybankra, különösen, amióta az MNB hozamleszorítási elkötelezettsége a forint hozamgörbe hosszú végére is kiterjedt.Az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy az első MIRS-tenderek a felfokozott várakozásokhoz képest csalódottságot okoztak, emiattA elmúlt napokban a magyar kötvények még akkor is gyengén teljesítettek (emelkedtek a hozamok), amikor a fejlett piacokon már lefelé mozdultak a hozamszintek - ez nem túl bíztató jelenség.A nemzetközi kötvénypiaci kilátásokat illetően egyébként már nem vagyok túl pesszimista, különösen, ha durvábbra fordulna a tőkepiaci helyzet. A közelmúltbeli hozamemelkedés alapja ugyanis a kiváló globális növekedési környezet, és az emiatt erősödő inflációs kockázat volt, ami automatikusan elhalványulna, ha a kockázatkerülési hullám tovább erősödne, hiszen az a reálgazdaságra, ezen keresztül pedig az inflációs, illetve kamatvárakozásokra is negatív hatással lenne.Három szempontból érdemes megvizsgálni a helyzetet, a forint, a rövid kamatok és a hosszú hozamok oldaláról.Az MNB célja nyilvánvaló: laposabb hozamgörbe, más szóval a hosszú államkötvény hozamok jelentős csökkentése. Egy nagy kérdés merül fel: mennyire elkötelezett a hozamgörbe laposítása mellett a jegybank?Úgy látjuk, hogyés folytatja a kamatswap-tendereket, valamint a jelzáloglevél-vásárlásokat.A múlt heti kamatdöntő ülést követő közleményében a Monetáris Tanács részben "hedgelte" magát azzal, hogy a nyíltan kimondta: a kamatprémium stabilan tartása fontosabb, mint az abszolút értelemben vett hozamszint.Összességében- főleg akkor, ha a piaci hisztéria rövidtávon elcsitul. A kérdés, hogy mi lesz az ára ennek a monetáris politikának, ha ez a turbulens időszak tartóssá válik. Nincs egyértelmű válasz a kérdésre, azonban azt nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a magyar jegybank a saját hitelességével játszik.

Suppan Gergely, a TakarékBank osztályvezetője

Egy piaci átárazódás zajlik, ami túlságosan hevesnek és gyorsnak tűnik. Nem látom, hogy miért kellene fordulnia most a trendnek. A globális gazdaság fellendülésben van, az Egyesült Államok GDP-növekedését az adócsökkentés is támogatja, de Németországnak is lökést fog adni a fiskális lazítás. ÖsszességébenA selloff Amerikából indult, ott valóban túlárazottak a részvények, de a világ többi tájáról (Európáról és főképp Magyarországról) ez nem mondható el. A magyar eszközökre nem kellene, hogy ilyen mértékben hasson a pánik, de persze a globális hangulat ránk is hatással van.A Fed kamatemelése nem hiszem, hogy túlzottan agresszív lesz, ettől nem kell tartani. Az látható, hogy a magyar hozamokat tolja felfelé a nemzetközi környezet, nagyot tágultak a spread-ek, ez viszont nem indokolt. Magyarország sérülékenysége csökken, a külkereskedelmi és a folyó fizetési mérleg masszív többletet mutat, amit az EU-források beáramlása is támogat. A spread-eknek csökkenniük kell, idén két felminősítésre is számíthat Magyarország, vagyis a makrogazdasági kép nem változott.Az MNB a relatív pozíciót szeretné szinten tartani a legutóbbi kommunikációja szerint, és a jegybank tisztában van azzal, hogy a globális hozamemelkedéssel nem tud szembemenni. A rövid hozamokkal nem lesz baj, a hosszú hozamok tekinttében pedig ha a nemzetközi környezet szigorodik, azzal nem nagyon tud mit tenni az MNB.