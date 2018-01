Szép csendben a Brexit visszafordítására kényszeríti a briteket az EU?

Az egyik legfontosabb változás, hogy nem a 2019 tavaszi brit kilépésig, hanem 2020 végéig fent kellene tartania Nagy-Britanniának az emberek szabad mozgásának uniós elvét, azaz a Brexit-kampány mögötti legfőbb érvet, a bevándorlás mielőbbi korlátozását nem tehetné meg a brit kormány még közel 3 évig.

a brit parlament mindkét házának meg kell majd szavaznia a Brüsszelben kialkudott végső Brexit-megállapodást, márpedig a mostani jelek afelé mutatnak, hogy ez a csomag abszolút más tartalmú lesz, mint amit a Brexit-támogatók anno elképzeltek.

Még hétfő este szivárogtatták ki (nagy valószínűséggel az Európai Bizottság) többek között a Financial Times-nak és a Politico-nak , hogy a brit kilépési tárgyalások második fázisára milyen tárgyalási irányokkal készül az EU27 tagállama (a nyers dokumentumról január 29-én szavaznak majd).attól, mint amit eddig az EU27 kialkudott egy hónapja a Brexit-tárgyalásokon,Mindez azt jelentené, hogy(Cserébe a brit állampolgárok is ugyanolyan jogokat élveznének 2020 végéig minden más tagállamba érkezve).Az is fontos, hogy a brit kilépés(azaz a mostanában egyre idegesebb brit bankszektor sem veszítené el automatikusan a passporting jogokat az EU piacán 2019 tavaszától) és ígyEbben is van azonban lényeges változás a nyers dokumentum szerint: ezenIlyen értelemben tehát nemcsak szigorítja a britek nadrágszíját az EU27, hanem a lazítás lehetőségét is megadja. Egyúttal elég erős tárgyalási alapot is ad a saját kezébe.A Politico-nak az egyik névtelenül nyilatkozó brit kormánypárti képviselő úgy fogalmazott:A Financial Times is arról ír, hogy ezzelmert az emberek csak azt fogják látni, hogy bár hivatalosan Nagy-Britannia 2019 tavaszán kilépett az EU-ból, de mégsem tudja azonnal korlátozni a bevándorlást, noha ez volt a Brexit-kampány egyik központi eleme.Közben az Európai Parlament mai plenáris ülésén is láthatóan ki voltak akadva a Brexit-párti EP-képviselők ésEzen az ülésen egyébként nagy feltűnést keltett, hogy az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk azt mondta: az Európai Unió kapui továbbra is nyitva állnak az Egyesült Királyság előtt, amennyiben a szigetország felülvizsgálná a kilépésről szóló korábbi döntését, amit egyébként demokráciában igenis meg lehet tenni.Ezek alapján úgy tűnik: nem véletlenül egy nappal a Brexit-folyamatra szentelt mai EP-plenáris előtt szivárogtatták ki azt, hogy mi lehet az EU27 új tárgyalási stratégiája a kilépési fázis második szakaszára. Azután pedig jött Tusk nyilatkozata, ami kapcsán az is lényeges, hogy(ilyen rossz feltételek mentén).hogy vagy egy újabb brit népszavazás felé terelje az ügyet, vagy valahogy leállítsa az egész folyamatot.A minap a Brexit-kampány vezére, az ellenzéki Nigel Farage, azt mondta: lehet, hogy, hogy végre elhallgattassák a nyavalygókat. Más beszámolók szerint azt is jelezte: ha ma lenne egy szavazás a brit parlamentben a kilépésről, akkorÁllítólag belső körben a brit külügyminiszter is azt mondta: a megállapodás menti brit kilépés időpocsékolás, akkor már jobb az EU tagjának maradni.Érdemes megjegyezni:Az ugyanis már az első fázis lezárásakor eldőlt: annak ellenére is fizetniük kell a "tagsági" díjat a briteknek az EU közös kasszájába 2020 végéig, hogy 2019 tavaszán kilépnek. Így tehát a Brexit-kampány legfőbb állításáról az idő is igazolta, hogy nagy hazugság volt (a "tagdíjat" majd a brit egészségügybe lehet átforgatni a közös kassza helyett).