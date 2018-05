Szép csendben kiteregette lapjait Brüsszelnek az Orbán-kormány

Az elkövetkező időszakban kulcsfontosságú marad a versenyképesség és a termelékenység további javítása, melynek érdekében elengedhetetlen a hazai innováció elősegítése, az infrastrukturális beruházások végrehajtása és a magasabb hozzáadott értékkel bíró szolgáltatások és termékek előállításának támogatása. Ennek részeként a gazdaságpolitika egyik legfőbb célja folytatni azon feltételek kialakítását, amelyek elősegítik a magyar vállalatokat sikeres nemzetközi piaci megjelenésükhöz

A kedvező makrogazdasági környezet fennmaradása mellett a dokumentum szerint a kormány elkötelezett a fegyelmezett költségvetési politika és az adócsökkentés mellett. Ennek keretében a folyamatosan csökkenő GDP-arányos deficittel 2022-ree elérhető a 60% alatti adósságráta a kormány szerint.

A tavaly kötött megállapodás nyomán a bérekre rakódó közterhek 2022-re a régiós átlag alá csökkenhetnek.

A vállalatok és az oktatásban résztvevők szorosabb összekapcsolásával nőhetnek a vállalati képzőhelyek, ami tovább segítheti a foglalkoztatás növekedését.

2020-ra pedig a gazdaságban meglévő tartalékok aktivizálása révén 1 millió új munkahely létrehozása valósulhat meg 10 év alatt. Ez megfelel a kormány 2010-ben lefektetett fő céljának.

A szociális hozzájárulási adó csökkentésével folytatódik az alacsony jövedelműek adóékének mérséklése is, amely így 2018-tól az előző évi 46,15%-ról 45,04%-ra csökkent, és a 2020 végére várhatóan 43,16%-ra csökken (az egyedülálló, gyermek nélküli adózók esetében; a családosok esetében már sokkal heterogénebb a kép, a személyi jövedelemadó családi adókedvezménye miatt).

Készül egy kkv-versenyképességi stratégia az OECD és a magyar kormány közreműködésével, ez idén nyárra lehet végleges. A stratégia hangsúlyozottan a magyar kkv-k versenyképességének és termelékenységének előmozdítását célozza.

A legtöbb intézkedés közvetlenül, vagy közvetetten emeli a lakosság rendelkezésre álló jövedelmét, és ezáltal a fogyasztás bővülését eredményezik. A gazdaságpolitikai lépések közül szintén kiemelendők a kapacitásbővítéseket támogató intézkedések, amelyek nem csak rövid, hanem hosszú távon is javítják a gazdaság növekedési potenciálját

A felvázolt reformprogram további fő pontjai:A reform programban jórészt már eddig meghozott intézkedések hatásvizsgálata szerepel, de emellett vannak érdekességek is eddig nem ismert intézkedésekkel kapcsolatban. Felvetik például, hogy a következő években is szükség lehet új állami beruházásokra, fejlesztésekre, például az építőipari ágazati technológia korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére, amihez a kormány kész támogatást is adni.A készülő demográfiai csomaggal kapcsolatos részben kiemelik, hogy a már bejelentett jelzáloghitel-elengedés és bölcsődefejlesztés mellett szóba kerülhet a Babakötvény kiterjesztése. Jelenleg a Babakötvény minden újszülött után 42 500 forintos egyszeri állami támogatást jelent, emellett a szülők által elhelyezett pénz az infláció felett 3 százalékkal kamatozik, illetve évente legfeljebb hatezer forint adójóváírás a befizetések után. A kiterjesztés azt jelentheti, hogy erre a külföldön élők is jogosultak lehetnek, ezt már szintén bejelentették.