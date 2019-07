Szerda este felrobbanthatja a piacot a Fed

Lassan indul be a hét,csak egy munkanélküliségi adatot közöl a KSH, a júniusi számokkal a második negyedéves tendenciát is megismerhetjük.reggel folytatódnak a magyar munkaerőpiac adatai, akkor a keresetek alakulásáról számol be a statisztikai hivatal. Közben külföldről is beindulnak az adatok, hajnalban a Bank of Japan dönt a kamatról, napközben pedig a francia GDP-adatra és a német inflációra lehet érdemes figyelni.

Az MNBteszi közzé szokásos havi hitelintézeti statisztikáját, valamint a hitelkihelyezésre és a kamatokra vonatkozó júniusi adatokat. Emellett a magyar ingatlanpiac alakulásáról számol be a KSH, a lakásépítések és az építési engedélyek első negyedéves statisztikája jelenik meg. Délután az Eurostat az előzetes GDP-adatot teszi közzé, amiben még nem lesz tagállamonkénti bontás. A befektetők azonban addigra már várhatóan a Fed kamatdöntésére fognak várni. Az amerikai jegybank magyar idő szerint este nyolckor teszi közzé döntését, majd fél évvel később Jerome Powell jegybankelnök tart sajtótájékoztatót. A befektetők most egyértelműen az alapkamat csökkentésére számítanak, erre többször utalt már Powell is. A kérdés csak az, 25 vagy 50 bázispontos kamatvágás jön-e.Várhatóanreggel jelenik meg a júliusi feldolgozóipari beszerzési menedzserindex Magyarországon, emellett a KSH a külkereskedelem legfrissebb részletes adatait teszi közzé. Kora délután a Bank of England dönt az alapkamatról, a Brexit miatti kockázatok valószínűleg továbbra is óvatosságra intik majd a jegybankot. Amerikából szintén feldolgozóipari konjunktúraindex jelenik meg a nap második felében.A KSH a kiskereskedelem júniusi adatát közlireggel, majd hasonló átfogó adat jön az Európai Uniótól. A nap második felében pedig az amerikai munkaerőpiaci adatokra lehet érdemes figyelni.