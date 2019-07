Szerdán és csütörtökön nagyon résen kell lennünk

Ezek előtt persze Magyarországon is lesz egy fontos esemény:, igaz amint a Portfolio felmérésének eredményeiről szóló külön cikkünkben rögzítettük: unalmas kamatdöntés elé nézünk, várhatóan a júniusban is megfogalmazott üzeneteket halljuk újra a jegybanktól és a 0,9%-os "alapkamat" sem fog változni. Inkább az lesz érdekes, hogy a külső környezet romlására mennyire hangsúlyosan hivatkozik az MNB, ami így egyfajta bővülő mozgásteret jelent számára a tartósan extra laza monetáris politikája itthoni fenntartásához.Ennek, hiszen előbb szerdán Európából, majd délután Amerikából jönnek a kulcsfontosságú feldolgozóipari és szolgáltató szektori beszerzésimenedzser-indexek, majd csütörtökön a német Ifo-index. Utóbbihoz képest pár órára, majd a jegybankelnöki mandátuma vége felé járó Mario Draghi megtartja szokásos kamatdöntési sajtótájékoztatóját.A piac arra számít, hogy vagy a közleményben, vagy a sajtótájékoztatón az EKB lényegében előkészíti a szeptemberre várható újabb 10 bázispontos kamatcsökkentést, amellyel az EKB irányadó rátája immár mínusz 0,5% lenne. Nyilván arra is lehetősége lesz Draghinak, hogy tisztázza a tavasszal már bejelentett, új hosszútávú refinanszírozási program (TLTRO) részéleteit, illetve az eszközvásárlási program várható újraindításáról is orientálja a piacot, továbbá a napokban felröppent hírt (a 2%-ot közelítő, de el nem érő inflációs célt elkezdte felülvizsgálni a stáb) is kommentálja, pontosítsa. Utóbbi téma akár tartós további lazításnak is megágyazhat, így tehátNemcsak az EKB háza táján, hanem a Fed-nél is az már a kérdés, hogy mikor és mennyivel lazítsanak a monetáris kondíciókon. A héten két befolyásos jegybankár a mielőbbi hathatós lazítást szorgalmazta , ígyA kimenetelt befolyásolhatja még, hogy ezen a héten milyen makroadatok jelennek meg, így például csütörtökön a tartós cikkek rendelésállományi adatai hogyan alakulnak az Egyesült Államokban, illetve pénteken milyen lesz a második negyedéves amerikai GDP első becslése.