Szigorította az EU az áruk piacra kerülési szabályait

Az áruk szabad áramlásának jelentősége

Az egységes piacon belül a négy alapszabadság közül az áruk szabad mozgása érvényesül a legteljesebb mértékben. Ebből származik az Unió GDP-jének mintegy 25%-a és a tagállamok közötti árukereskedelem 75%-a. Az Unió bonyolítja a világ áruforgalmának körülbelül egyhatodát. 2015-ben az uniós tagállamok közötti árukereskedelem értéke 3 063 milliárd EUR volt.



A most elfogadott rendelet az úgynevezett árucsomag része. Ehhez a csomaghoz tartozott a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet is, amelynek elfogadására 2019. márciusban került sor.

A tájékoztatás szerint a rendelet az uniós szabályok betartatását is megszigorítja, az uniós piacra kerülő termékek iránti fogyasztói bizalom erősítése érdekében.Mint közölték,- ideértve az elektronikus kereskedelmi forgalomba kerülő termékeket is -, rendelkezzenek a megfelelő tanúsítvánnyal, és teljesítsék a rájuk vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokat. Rendelkeznek az áruk szabad mozgásáról, a fogyasztóvédelemről és annak biztosításáról, hogy a szabad versenyben valamennyi gazdasági szereplő egyenlő feltételek mellett vehessen részt.A rendelet továbbá elősegíti a tagállamok piacfelügyeleti hatóságai által közösen végrehajtott fellépéseket. Az érintett hatóságok és az Európai Bizottság közötti információcsere javítása érdekében digitális munkafolyamatot vezet be, valamint megerősíti a jogi keretet az egységes piacra belépő termékek ellenőrzéséhez, illetve a piacfelügyeleti hatóságok és a vámhatóságok közötti jobb együttműködéshez., és a hatálybalépésének napjától lesz alkalmazandó. Egyes rendelkezéseket azonban csak 2021. január 1-jétől kell majd alkalmazni.