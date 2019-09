Szijjártó: csináljunk új európai sikersztorit Montenegróból!

Ha bármelyik tagállamot megkérdezzük, akkor mindenki támogatja a bővítést, azonban amikor összeülünk és lehetőségünk van döntéseket hozni, felgyorsítani a csatlakozást, akkor ezek a döntések nem születnek meg

A bővítés nem csak a nyugat-balkáni országok érdeke, hanem mindannyiunk érdeke. Bővítés nélkül az EU nem lehet erősebb - véli a miniszter.

Szerintem ez egy könnyen leszüretelhető gyümölcs lenne. Ha az Európai Unió egy valódi sikersztorit akarna, akkor arra Montenegró kiváló lehetőséget adna. Egy 600 ezres ország, amely euróval fizet. Milyen akadályai lehetnek a csatlakozásnak?

Magyarország bővítéspárti, támogatjuk, hogy felgyorsítsuk Szerbia és Montenegró csatlakozási folyamatát és megkezdjük a tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával - jelentette ki Szijjártó Péter Szlovéniában a Bled Strategic Forum egyik panelbeszélgetésében. Ez az álláspont azonban as magyar külügyminiszter szerint jelenleg kisebbségben van az EU-ban.- emelte ki.Szerinte nincsenek jogi okai annak, hogy a szerb és montenegrói csatlakozás nem gyorsul fel, csak politikai okok állnak mögötte, mégpedig az, hogy néhány nyugat-európai állam nem támogatja a bővítést. A külügyminiszterek kifogása a legtöbbször az, hogy más nagy világpolitikai szereplők is befolyást akarnak gyakorolni a Nyugat-Balkánon, de én nem értem, miért nem száll be ebbe a versenybe Európa, hiszen ez lenne a legegyszerűbb megoldás - mondta Szijjártó. Hozzátette: néhány hónapja is volt olyan ülésük a külügyminiszterekkel, amikor azért nem döntöttünk a szerb és a montenegrói csatlakozási folyamatról, mert néhány nyugat-európai ország zárt ajtók mögött kijelentette, hogy nem akar bővítést.- tette fel a kérdést. Hozzátette: ezt ma elmondta a finn külügyminiszternek is, amikor tárgyaltak: ha egy európai sikersztorit akadnak, a finn elnökség alatt, akkor nyissuk meg az utolsó fejezetet a montenegrói csatlakozási tárgyalásokban.Szijjártó Péter szerint az érintett az országok hihetetlen erőfeszítéseket tesznek azért, hogy Európa-párti közhangulatot tartsanak fenn az országukban, ez nem természetes ebben a régióban. Ha nem kapnak pozitív visszacsatolásokat, akkor ezt könnyen megkérdőjelezhetik az emberek.