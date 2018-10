Szinte teljesen kitiltaná a műanyagot az életünkből az EU

A strasbourgi ülésen hatalmas többséggel, 571:53 arányban elfogadott határozat alapján 2021-től betiltanák többek között a műanyag fülpiszkálókat, evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat, italkeverőket és léggömbpálcikákat, amelyeket kizárólag fenntartható anyagokból lenne szabad készíteni.A képviselők az Európai Bizottság eredeti javaslataiban szereplő termékek listájához hozzáadták az "oxidatív biológiai úton lebomló műanyagokból készült" árukat, például zacskókat, illetve az expandált polisztirolból készült étel-és italhordókat.Emellett a tagállamoknak legkevesebb 25 százalékkal csökkenteniük kellene 2025-ig azon egyszer használatos műanyag termékek használatát, amelyeknél egyelőre nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatívák. Ilyenek például a szendvicsek, gyümölcsök, zöldségek és sütemények csomagolására használt dobozok.A másfajta műanyagokat, például az italpalackokat külön kell gyűjteni, és 2025-re 90 százalékban újra kell hasznosítani.Az EP előírná, hogy a dohánytermékekből származó szemetet 2025-ig felére, 2030-ra pedig 80 százalékkal kell csökkenteni. Rámutattak ennek kapcsán arra is, hogy a cigarettacsikk a második leggyakrabban eldobott, egyszer használatos műanyagszemét, és egyetlen darab 500-1000 liter vizet tud beszennyezni.A tagállamoknak a hátrahagyott vagy elvesztett halászati eszközök összegyűjtéséről is gondoskodniuk kellene: 2025-re legalább a felüket be kellene gyűjteni, a 15 százalékukat pedig újra fel kellene dolgozni.A dohányiparnak, illetve a műanyag halászeszközök gyártóinak a jövőben viselniük kell ezen hulladékok begyűjtésének, elszállításának és kezelésének költségeit.Az EP-nek az elfogadott dokumentumban foglaltak képezik majd az álláspontját az intézményközi egyeztetéseken, amelyek akkor kezdődhetnek meg, amikor a tagállamok kormányainak tanácsa is kialakítja a véleményét a kérdésben. A végső jogszabály ezeken a tárgyalásokon fog formát ölteni.Javaslatával az Európai Bizottság a tíz legelterjedtebb egyszer használatos műanyag termékre, valamint az elvesztett vagy szándékosan otthagyott halászeszközökre kívánt összpontosítani, ugyanis ezek együttesen felelősek a tengeri hulladék 70 százalékáért Európában.Szakemberek szerint a tengerekben lévő szemét 85 százalékát világszerte műanyagok teszik ki. A mikroműanyagok a tüdőbe, az ételekbe is bejutnak, élettani hatásuk egyelőre ismeretlen.