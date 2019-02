Szivárognak a részletek Orbán vasárnapi évértékelő beszédéből

további, állami infrastrukturális beruházások,

a falusi CSOK “felturbózása",

turisztikai fejlesztések,

az informatikai szegmens megerősítése,

adócsökkentések, valamint

a külföldi működő tőke idevonzásának felpörgetése

A Figyelő szerint a következő bejelentésekre számíthatunk:Az nem világos, hogy a bejelentések mennyiben jelentenek új intézkedéseket. Egyrészt az uniós források idei csúcsra járatása önmagában is automatikusan hozza ezeket a lépéseket (különösen az állami megrendeléseket az építőiparban), másrészt egyes lépések, mint például a falusi CSOK már általánosságban be lettek jelentve, de a "felturbózást" nem lehet mihez viszonyítani.Ahogy arról írtunk, az élénkítésnek vannak költségvetési korlátai is, hiszen az elfogadott büdzsében kellene helyet találni. A mozgástér 60-100 milliárd forint lehet, ebbe nagyon sok dolog nem fér bele. A Figyelő azt írja, hogy a fedezetet a költségvetés többféle tartaléka lehet, amelyek összességében 360 milliárd forintot tesznek ki. Ugyanakkor az nagyon meglepő lenne, ha ezt februárban gyakorlatilag elköltené a kormány.Érdekes törekvés a külföldi működőtőke idevonzásának felpörgetése. A kormány csak az exportkapacitásokban látja szívesen a külföldi beruházókat, a munkaerőhiány mellett szerkezetátalakító jellegnek kell erősnek lennie.A Figyelő értesülései nem tartalmaznak információkat demográfiai programról, aminek bejelentése (a nemzeti konzultáció lezárultával) szintén az évértékelő beszédben történhet.