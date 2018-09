Távozik az amerikai igazságügyi miniszter-helyettes? - Esnek a tőzsdék

A hírügynökségi beszámolók abban egyébként egyelőre ellentmondásosak, hogy Rod Rosenstein már lemondott-e arra számítva, hogy Donald Trump amerikai elnök úgyis kirúgja, vagy majd csak akkor távozik, ha Trump tényleg meneszti.többek között amiatt is, mert ő felügyeli a Trump elleni Müller-vizsgálatot a tárca részéről és régóta nagy nyomás helyeződik rá Trump köreiből, hogy állíttassa le a 2016-os elnökválasztásokba való állítólagos orosz beavatkozást és az oroszokkal való összejátszást célzó vizsgálatot.a Fehér Ház személyzeti vezetőjének arra számítva, hogy Trump úgyis meneszti őt. Ennek előzménye az lehet, hogy a New York Times múlt héten megírta: Rosenstein még 2017-ben titokban azt készítette elő (amikor Trump kirúgta az FBI vezérigazgatóját), hogy hogyan lehetne eltávolítani az elnöki székből Trumpot .A kérdésnek azért is van jelentősége, mert ha Trump tényleg kirúgja Rosensteint, akkor azt akár úgy is fel lehet fogni, mint a Trump ellen folyó Müller-vizsgálatban az igazságszolgáltatás akadályozását, ami később akár büntetőjogi vonatkozásokkal is járhat.A Trump elnökségét jelentősen befolyásoló belpolitikai bizonytalanság hatására a vezető részvényindexek süllyedni kezdtek a nyitást követően: a Dow Jones index 150 ponttal 26600 pontra esett (-0,6%).