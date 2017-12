Taxisok: használj mobil applikációt, legalább a telefonra nem kell várni

A taxiszolgáltatás szempontjából az idei december sem hoz változást a korábbi évek utolsó hónapjához képest, vagyis- mondta a lapnak Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke.A telefonos rendelésnél még a diszpécserszolgálat elérése is több percig eltarthat, ezért- ajánlotta Metál Zoltán -,Decemberben egymást követik a különböző céges rendezvények, ebben a hónapban körülbelül 10-15 százalékkal megnő a fuvarszervezők forgalma egy átlagos novemberhez képest. Az év utolsó hónapjában az esti órákban annak ellenére is hosszabb várakozásra kell számítani, hogy a tavaly decemberihez képest háromszázzal több, 5600 taxi van az utakon - mondta Metál Zoltán.Bár a taxisok számának bővülését a növekvő turizmus keltette nagyobb kereslet is indokolhatja, a növekedés azért meglepő, mert előzetesen sokan úgy vélték, hogy többen nem tudnak majd megfelelni a megváltozott jogszabálynak, amely szerint jövőre a fővárosban már nem szabad tízévesnél idősebb autóval taxizni, és szintén elvárás az Euro 5-ös motorok használata.