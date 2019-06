Teljes vízummentességet kapnak az Egyesült Államokba utazó lengyelek

A sajtótájékoztatón Trump azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilencven napon belül teljes vízummentességet biztosít a lengyel állampolgároknak.

A washingtoni tárgyalásokon a két államfő a kétoldalú katonai együttműködésről írt alá nyilatkozatot, de tartalmát részletesen nem ismertették. Trump a megbeszélés után sajtótájékoztatón csupán azt jelentette be, hogy az Egyesült Államok rövidesen további ezer katonát küld Lengyelországba, és az újabb amerikai katonák állomásoztatásának infrastruktúráját és teljes költségét maradéktalanul Varsó állja.A Fehér Ház által órákkal a megbeszélések után közzétett nyilatkozatban azonban az is szerepel, hogy az Egyesült Államok MQ-9 felderítő-csapásmérő, pilóta nélküli repülőgépekből álló századot telepít Lengyelországba, és az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésének költségeit ugyancsak Varsó állja."Az Egyesült Államoknak szándékában áll megosztani a repülőszázad felderítése során szerzett információkat, amennyiben ezt szükségesnek találja a védelmi feladataink végrehajtása céljából" - áll a közös nyilatkozatban, amelyben a többi között amerikai hadosztály-parancsnokság, több kiképzőközpont, katonai repülőtér és az amerikai csapatok állomásoztatásához szükséges infrastruktúra kiépítéséről is szó van.Az MQ-9 Reaper korszerű, pilóta nélküli felderítő és csapásmérő drón. Turbópropelleres motorja tízszer erősebb a "kistestvérének" tekintett MQ-1 Predatorénál.Teljes terheléssel a felszálló tömege megközelíti az 5 tonnát, 11 méter hosszú, szárnyának fesztávolsága pedig 20 méter. Sebessége megközelíti az óránkénti 500 kilométert.