Teljesen lezárták az M1-est Budapest felé

A három teherautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométerszelvényben ütközött.Az útlezárás miatt Bicskénél leterelik a forgalmat a sztrádáról, és a 27-es kilométerszelvénynél lehet visszatérni az M1-esre.Az Útinform szerint a bicskei kijárat előtt is több km-es a torlódás, így aki teheti, már korábban, a 43-as jelű Óbaroki pihenőnél is ki tud hajtani az autópályáról az 1-es főútra, de ott is erős forgalomra készüljön Budapest felé.