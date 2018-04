Tényleg kilóra megveszik Európát a kínaiak

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Ezzel a kontinens 45 százalékkal több kínai hátterű befektetést vonzott magához, mint például az Egyesült Államok ugyanebben az időszakban.

Az utóbbi évtized Kína globális terjeszkedéséről szólt, a mérhetetlen pénzzel rendelkező ország nem csak Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában fektet be jelentős összeget, hanem szép lassan Európa szinte minden országába is beszivárog a kínai tőke. A Bloomberg kimutatása szerint 2008 óta legalább 318 milliárd dollár értékben vásároltak európai eszközöket a kínai befektetők.Az ázsiai befektetések már az Európai Unión belül is megkongatták a vészharangot, hiszen a kontinens keleti részén kulcsfontosságú infrastruktúrába fektettek be a kínaiak, míg Nyugat-Európában elsősorban technológiai cégek vonzottak friss tőkét a Távol-Keletről. Európa vezetői, köztük Angela Merkel és Emmanuel Macron már felvetette, hogy gátat kellene szabni a kínai terjeszkedésnek, az EU perifériáján azonban ez ellenállásba ütközik.A hírügynökség harminc országban vizsgált összesen 678 üzleti tranzakciót, melyeknek értéke 255 milliárd dollár volt. Ennek keretében összesen 360 európai vállalatban szereztek kisebb-nagyobb tulajdonrészt kínaiak, olyan ikonikus cégek is "áldozatul estek", mint például az olasz Pirelli gumigyár, de emellett legalább négy repülőteret, hat kikötőt, illetve többek között futballcsapatokat is vettek a kínaiak Európában. A fenti összegen túl a Bloomberg 13,3 milliárd dollárra becsüli a kínai vegyesvállalatok részesedését, illetve további legalább 40 milliárdot tehettek ki a kínai zöldmezős beruházások és részvénypiaci befektetések.A cikk szerzői külön kiemelik a kínaiak ingatlanpiaci terjeszkedését Londonban, ahol nagyjából tucatnyi felhőkarcoló van már a tulajdonukban. Az utóbbi évek legnagyobb befektetése 2016-ban volt, amikor kínaiak vették meg a svájci Syngentát 46,3 milliárd dollárért.Magyar szempontból is van érdekessége a cikknek: bebizonyosodott, hogy a régióban hazánk a kínai tőke legfontosabb hídfőállása. Az összesítés szerintÖsszesen kilenc magyar befektetést számoltak össze a cikk szerzői. Közben a régióban a majdnem négyszer akkora Lengyelország mindössze 730 millió dollárnyi kínai tőkét tudott magához vonzani, a cseheknél pedig a 630 milliárdot sem érte el az összeg. Sőt, Ausztria is csak 1,3 milliárd dollárnyi kínai tőkét regisztrált, vagyis tényleg élen járunk a régióban ezen a téren.