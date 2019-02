Tényleg nemzetbiztonsági kockázat az Audi, a BMW és a Mercedes?

Érdekel, hogy látják a szakemberek a magyar járműipart is érintő legnagyobb kihívásokat? Jelentkezz még ma a Járműipar 2019 konferenciára! ÁTTEKINTÉS

Az Európai Unió viszont az Egyesült Államok egyik legfontosabb gazdasági és katonai szövetségese, így a kínai technológiai szektorral egy lapon említve nemzetbiztonsági kockázatnak minősíteni az EU-s autóipart finoman szólva is túlzásnak tűnik.

Trump maga is bevallotta, hogy előszeretettel alkalmazza a vámokat nyomásgyakorlásra, országa tárgyalási pozíciójának erősítésére.

Egy ilyen kereskedelmi adok-kapokból egyik fél sem kerülne ki győztesen, naivitás lenne azt képzelni az amerikai vezetők részéről, hogy az Egyesült Államoknak nem fájna az EU-val való kereskedelmi háborúskodás.

Az 1962-es Kereskedelmi Terjeszkedés Törvény (Trade Expansion Act) 232-es cikkelye felhatalmazást ad az Egyesült Államok mindenkori elnökének arra, hogy a külkereskedelmet érintő intézkedéseket vezessen be (vámok, kvóták), amennyiben egy adott termék vagy termékcsoport behozatala nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Az USA Kereskedelmi Minisztériuma (Commerce Department) múlt hét vasárnap küldte el Donald Trumpnak azt a tartalmában titkos jelentést , amiben állást foglal az autók és alkatrészek importjának nemzetbiztonsági kockázatait illetően. A dokumentum szövege nem ismert, amennyiben viszont az megállapította a kockázat meglétét, Trumpnak 90 napja van vámok kivetéséről dönteni. Sok piaci szereplő aggódik emiatt, nem ok nélkül.Egy ilyen jelentés alapozta meg a 2018. január 22-i döntést, amikor is Trump a külföldről érkező mosógépeket és napelemeket vette célba.Később is alkalmazta ezt a stratégiát, például Kína ellen. Az egész kínai-amerikai kereskedelmi harcot a kereskedelmi minisztérium jelentése alapozta meg, ami nemzetbiztonsági kockázatnak minősített bizonyos (magas technológiai színvonalat képviselő) kínai termékeket. Trump a jelentésen felbuzdulva vámokat vetett ki, a kínaiak viszonozták a lépést, majd folytatódott az adok-kapok egészen a decemberi tűzszünetig. Jelenleg is folynak a tárgyalások, amelyek ezt a harcot véglegesen lezárnák, eddig azonban érdemi előrehaladásról nem érkezett hír, legalábbis abban a kérdésben, amit az amerikaiak a leginkább el kívánnak érni: a szellemi tulajdonjogok hatékonyabb védelmében.Az amerikai kormány azt rója fel Kínának, hogy az ázsiai országban tevékenykedni szándékozó amerikai (tech)cégeknek társulniuk kellett egy helyi vállalattal, és meg kell vele osztaniuk technológiájukat. Az USA álláspontja szerint ez illegális, kényszerített technológiai transzfert eredményezett, hiszen a gyakorlat pedig lényegében kötelezővé tette a külföldi cégek számára üzleti titkaik megosztását.A kereskedelmi tárgyalások ellenére, amit az is bizonyít, hogy az amerikaiak az elmúlt hetekben többször is keményen nekimentek a Huawei kínai telekommunikációs óriáscégnek, amiért az szerintük a kínai államnak kémkedik., kínai államhoz való kötődése miatt ugyanis nemzetbiztonsági kockázatot lát benne.. Persze nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a Huawei Kínának kémkedik, az amerikai kormány félelme a kínai technológiai szektor előretörésével kapcsolatban mindenesetre nem teljesen megalapozatlan.Bár az autóvámok nem kimondottan az EU ellen irányulnak,. Mivel a kanadaiak és a mexikóiak a NAFTA újratárgyalásának köszönhetően egy bizonyos kvótán belül vámmentességet kaptak autóexportjukra, ezért(Magyarország érintettsége miatt Németországot hozzuk fel példának, de Japán esetében is ugyanúgy megállja a helyét az érvelés.)Röviden az lehet az oka, hogyAz amerikai elnök a külkereskedelmi hiányt okolja több millió amerikai feldolgozóipari munkahely megszűnéséért az elmúlt évtizedekben, ezért minden lehetséges eszközzel küzdeni akar a külkereskedelmi deficit ellen: ebből vezethető le, hogy miért akar minden kereskedelmi egyezményt (kétoldalúan) újratárgyalni, a nemzetközi, multilaterális egyezményeket pedig háttérbe szorítani.Arról persze nem beszél annyit az amerikai kormány, hogyA német autóipari vállalatok érdekvédelmi szervezete szerint a német autóipar több mint 100 ezer embernek ad munkát amerikai gyáraiban, az előállított autók közül pedig rengeteget külföldön értékesítenek. Ez még abszurdabbá teszi azt a véleményt, hogy az EU-s autóipar az Egyesült Államok számára nemzetbiztonsági kockázatot jelent.Ennek ellenére azonban nem lehet kizárni, hogy nyomásgyakorlás érdekében bekeményít az elnök, vagy éppen zátonyra futnak az egyeztetések, és akkor jöhetnek a büntetőintézkedések.a külföldi (így az EU-ból érkező) autókra és alkatrészekre, akkor azonnali válaszcsapás jöhet az EU részéről, amit már Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke kilátásba is helyezett. Tavaly, miután Trump az EU-ra is kivetette az acél- és alumíniumvámot, válaszlépésként az EU szinte azonnal hasonló intézkedésekkel reagált, többek között olyan ikonikus amerikai márkákat támadva, mint a Harley Davidson.Az amerikai Motor and Equipment Manufacturers Association érdekévdelmi szervezet figyelmeztetett, hogy a vámok negatívan érintenék az szektorbeli beruházásokat, emiatt pedig az USA tartósan lemaradhat a gyors technológiai fejlődés korszakában. A Center for Automotive Research kutatóintézet számításai szerint a 25%-os vám kivetése legrosszabb esetben több mint 300 ezer autóipari, illetve ahhoz kapcsolódó munkahelyet sodorna veszélybe az Egyesült Államokban. Emellett a vásárlók jelentős áremelkedéssel szembesülnének.Természetesen a nagy német autógyárakat sújtanák elsősorban a vámok, rajtuk keresztül gyűrűzne be a német gazdaságba a negatív hatás. Az Evercore ISI becslése szerint a Volkswagen, a Daimler és a BMW összességében minden évben több mint 6 milliárd eurót veszítene, ha Trump nemzetbiztonsági kockázatnak minősítve őket 25%-os vámot vetne ki. A VW vezére, Herman Diess a Financial Times-nak elismerte, hogy helytállónak tartja azt a becslést, miszerint a konglomerátumnak éves szinten akár 2,5 milliárd eurójába is kerülhetne Trump vámintézkedése Ráadásul különösen érzékenyen érintené az EU-t most az autóipari vámok kivetése, ugyanis tavaly sokéves mélypontra lassult az EU növekedése , Németország pedig recesszió közelébe sodródott, ami még inkább kiszolgáltatott helyzetet jelez. A német feldolgozóipar továbbra is látványosan szenved , az utolsó dolog, amire most a Brexit, a kínai gazdaság lassulása, és a politikai problémák mellett szükség van, az az USA által kivetett autóipari vámok. Magyarország szempontjából is kulcsfontosságú, hogy mi lesz a történet vége, a német termelési láncokba való szoros integráltságunk miatt ugyanis országok szintjén mi lehetnénk az egyik legnagyobb vesztese egy autóipari vámháborúnak.