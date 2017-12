Terrorkísérlet volt a New York-i robbantás

Snapchat video shows emergency crews outside Port Authority terminal after reports of possible explosion. pic.twitter.com/kMkDLfOgO0 — Ryan Wood (@RyanWoodDFW) 2017. december 11.

A robbantás helyi idő szerint hétfőn reggel történt New Yorkban, a Times Square közelében lévő pályaudvarnál. A részletek nem ismertek, de a környéket kiürítették.A híradások szerint többen is megsérültek a detonációban, a rendőrség azonban egy sérültről beszélt, akit kórházba kellett szállítani. Egy embert őrizetbe vettek, az ABC News rendőrségi forrásai szerint a felszín alatt csőbomba robbant.A gyanúsított a hírek szerint öngyilkos merényletre készült, aki csőbombát erősített a testére. Ezt állítólag csak részben tudta működésbe hozni a pályaudvar és a metró közti átjáróban. Az egy sérült - akiről a rendőrség beszélt - a feltételezett elkövető.Megerősítették, hogy terrortámadási kísérlet volt. Az elkövető 20-as éveinek a közepén jár, bangladesi származású. Bill Bratton, a New York-i rendőrség korábbi parancsnoka kiemelte, az elkövető az Iszlám Állam nevében robbantott, ezért terrorista támadásról van szó.Bill de Blasio, a város polgármestere és James O'Neil rendőrfőnök is megerősítette, hogy terrorkísérlet volt a sikertelen robbantás.

Kép forrása: BRYAN R. SMITH / AFP

Lots of emergency responders on 8th Ave. between 42nd and 43rd streets. pic.twitter.com/AdVuduoAoU — Niraj Chokshi (@NirajC) 2017. december 11.

Port Authority shut down, just made it out pic.twitter.com/DyY2lNHx7Y — Sweet LLC, ineligible for pass-thru deductions (@billsweet) 2017. december 11.

A Port Authority buszpályaudvar a legnagyobb az Egyesült Államokban, ahol évente több mint 65 millió ember utazik. A robbanást követően több metróvonalat is lezártak.