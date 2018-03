Theresa May: itt az idő szembenézni a Brexit kemény tényeivel

Őszintének kell lennünk, hogy mit lehet elérni a tárgyalásokon, mindannyiunknak szembe kell néznie néhány kemény ténnyel és egyikünk sem kaphatja meg teljes mértékben mindazt, amit szeretne.

A kemény tényekkel való őszinte szembenézés a fentieken túl arra is vonatkozott May beszédében, hogy a 2019 tavaszi brit kilépés után is lehet valamilyen joghatósága az Európai Bíróságnak Nagy-Britannia felett és a pénzügyi kötelezettségeit is teljesítenie kell az EU-s kassza felé a kilépés után 2020 végéig is. Ezek a keményvonalas brexit-politikusoknak mind-mind fájó pontok, miközben az EU egységes fellépése miatt nincs igazán mozgástere May-nek a tárgyalásokon.

Theresa May régóta várt politikai beszédet tartott ma délután Londonban, hogy tisztázza a brit álláspontot az EU-ból való kilépési tárgyalásokon, pontosabban a jövő tavaszi kilépést követő átmeneti időszakkal és az azutáni EU-s kereskedelmi együttműködéssel kapcsolatban.Beszéde egyik központi üzenete (befelé, saját párttagjainak is) ugyanis az volt:Ezzel többek között arra utalt, hogyEnnek az a lényege, hogy ha Nagy-Britannia a 2020 végéig tartó átmeneti fázis után ki akar lépni az EU közös piacáról és a vámuniójából, akkor az Egyesült Királyság részének számító Észak-Írország és Írország között vissza kell állítani a fizikai határellenőrzést, ami viszont megsértené az 1998-as nagypénteki békeegyezményt. Ezt mindenképpen el szeretné kerülni May, de közben azt is szeretné, hogy ágazatokra szabott kereskedelmi egyezség ("vámpartnerség", ld. alább) is létrejöjjön az EU-val.May tehát leszögezte, hogy, de közben csak "kósza" javaslatot tett az EU-nak arra (pl. megbízható kereskedőkön keresztüli kereskedés), hogy az északír-ír határ problémáját rendezzék. Emellett a jövőbeli EU-brit kereskedelmi viszony kapcsán, ami az EU-ba érkező áruk esetén kívülről egységes fellépést jelentene, de egymás között az EU és Nagy-Britannia valamilyen rugalmas szabályrendszer szerint kereskedne. Ezt aazzal is, hogy kijelentette: a briteknek nem jó a jövőbeli EU-s kereskedelmi viszonyra se a kanadai, se a norvég modell.Egy ilyen finomhangolt kereskedelmi megállapodás kitárgyalása nagyon hosszú időbe telhet, ésMay az EU-s kritikákat elferdítve azzal védekezett, hogy a világban a szabadkereskedelmi megállapodások mind-mind ilyen szemezgetések rendszeréből állnak össze. Az EU legnagyobb baja valójában az, hogymiközben korlátozná a bevándorlást (az emberek szabad mozgását), aközben teljes hozzáférést szeretne elérni az uniós piachoz a pénzügyi szolgáltatások terén.Erre tett ma is egy újabb kísérletet: a pénzügyi szolgáltatások szabad áramlásáról (London érdeke) való megállapodást is össze szeretné kötni a 2021-től induló kereskedelmi kérdésekkel. Azt javasolja, hogy aazonos lenne az unióssal és cserébe hagy férhessenek hozzá a brit szolgáltatók az egységes uniós piachoz. Ezt a kérés azonban korábban már elutasította az EU.Éppen ezért is kért rugalmasabb hozzáállást May az EU-tól is, és a mai beszéddel optikailag átdobta a labdát az EU térfelére. Az EU viszont már szerdán közzétette a kilépési szerződés előzetes szövegét , így, hogy a fenti kényes kérdésekben mibe mennek bele és mit tud a gyenge lábakon álló kormány "eladni" a hazai közvélemény felé. A legnagyobb ellenzéki párt a héten már azt mondta, hogy ha ennyire nehézkes az EU-val a kereskedelmi az északír-ír határ kérdésének együttes rendezése, akkorAz biztos, hogy ahogy May is mondta:az előttünk álló hónapok Brexit-tárgyalásain és lesznek még feszült időszakok. Olyannyira, hogy például a beszédet hallgatva Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb pártcsaládjának (Európai Néppárt) vezetője azt twittelte ki:(és szembenézni a nagyon szűk tárgyalási mozgásterükkel). Az EP-re azért érdemes odafigyelni, mert a tényleges brit kilépés előtt neki is rá kell bólintani a kilépési szerződésre (ami a jövőbeli EU-brit viszonyra is kitér (márpedig az idő nagyon sürget, jövő májusban EP-választások lesznek.