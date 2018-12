Theresa May zsarolására bizalmatlansági indítvánnyal vágott vissza az ellenzék

Az SNP - a brit alsóház harmadik legerősebb pártjának - kezdeményezéséhez csatlakoztak a Liberális Demokraták, a walesi Plaid Cymru és Zöldek politikusai is. Azt követelik, hogy a kormány még a karácsonyi szünet előtt tűzze napirendre az előterjesztést.A kormány ezt nem köteles megtenni, mert csak azokat az indítványokat kell napirendre tűznie, amelyeket az ellenzék vezetője, a Munkáspártot irányító Jeremy Corbyn aláírásával terjesztenek elő.A Munkáspárt hétfőn maga is bizalmatlansági indítvány terjesztett elő, ám nem az egész kormánnyal, hanem csak Theresa May kormányfővel szemben. A Munkáspárt elfogadhatatlannak tartja, hogy a konzervatív kormányfő több mint egy hónappal az eredetileg kitűzött időpont után hajlandó csak szavazásra bocsájtani a Brexit-megállapodást. A párt úgy véli, a kormányfőnek korábbi időpontra kellett volna kitűznie a szavazást, amelyet a kormány a biztos vereség tudatában inkább végül január közepére napolt el.A miniszterelnök bírálói szerint May sarokba akarja szorítani a parlamentet. Jelen állás szerint ugyanis az Egyesült Királyság 2019. március 29-én éjfélkor automatikusan elhagyja az uniót, de ha ez úgy történik meg, hogy a kiválás feltételei tisztázatlanok maradnak, az hatalmas károkat okozna az ország gazdaságának. Miután az Európai Unió elzárkózik a már megkötött egyezség újratárgyalásától, a megállapodás várhatóan nem fog változni, és May bírálói szerint a kormányfő arra spekulál, hogy a parlamenti képviselők a megállapodás nélküli kiválás elkerülése érdekében végül mégis megszavazzák a dokumentumot.