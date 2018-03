Tizenkét éves csúcson a magyar gazdasági növekedés

A növekedési kép még szebb, ha az időjárásfüggő mezőgazdaság eredményét kiszűrjük: ez esetben 2017 utolsó negyedévében már 4,8%-os volt a GDP-bővülés.

vizsgálva a 4. negyedéves növekedést a szolgáltatások 3,6%-os emelkedése a leginkább figyelemre méltó. Ez ugyan nem óriási szám, de a szolgáltatások domináns súlya a GDP-ben azt jelenti, hogy ez adja a legnagyobb hozzájárulást a növekedéshez. Óriási ütemben, 35,5 százalékkal bővült a kis súlyú építőipari szektor hozzáadott értéke. Termelési oldalról csak az agrárszektor esett, a 2016-os erős terméseredményeket nem sikerült megismételni a kedvezőtlenebb időjárás mellett.

nézve több karakteres motort is láthatunk. A lakossági fogyasztást a béremelkedés hajtja, a beruházásokat a meginduló EU-források lódították el a mély bázisról. Az év végi költségvetési kiköltekezés is meglátszik a számokon: a közösségi fogyasztás három éve volt utoljára ilyen nagy hozzájárulása. A felhasználás a készletek jelentős leépítése mellett történt, így az importigény nem nőtt óriási ütemben. Export dinamikus növekedése mellett ez is hozzájárult, hogy a nettó export nem lett olyan negatív, mint a megelőző három negyedévben.

A GDP-adatok esetében említést érdemel a beruházási adatok különös alakulása. A KSH ugyanis 1996-ig visszamenőleg lejjebb húzta a teljes idősort. Ennek okát a hivatalos nem világította meg, így az okai nem tudjuk. (Egy kicsit olyan, mintha most a fordítottja történne a néhány éve végrehajtott módszertani változásoknak, amikor - elsősorban a k+f aktivitás elszámolása miatt - felfelé húzták a beruházási adatokat.) Mindenesetre a mostani változás hatására a beruházási idősor lejjebb húzódott, de az utóbbi egy év korrekciós trendje természetesen nem sérült. A ráta historikusan most sem mondható magasnak, a tartósan gyors gazdasági növekedéshez ennél mindenképpen magasabb érték kell.

A rövid távú növekedési kilátások biztatóak. Az európai konjunktúra továbbra is erős, az uniós forrásfelhasználás idén várhatóan csúcsra ér, a lakossági fogyasztás pedig egyre dinamikusabban bővül. Ebből az idén is adódhat 4% körüli gazdasági bővülés.

A sokféle GDP-növekedésről - Így nézzük mi

A KSH többféle GDP-mutatót is közöl a jelentésében. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti fő számnak (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért az összehasonlítást is megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.



Az előző negyedévhez viszonyított (qoq) GDP-index természetesen minden esetben szezonálisan és munkanap-hatással igazított, mivel az egyes negyedévek a GDP-n belül nagyon eltérő súlyúak és szerkezetűek, máshogy nincs is értelme számolni növekedést. Európában a legtöbb helyen ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Ez a mutató is rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, de rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.