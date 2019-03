Tízmilliárdos alapból segíti a kormány a magyar cégek nyugat-balkáni beruházásait

A politikus egy magyar és szerb beruházással felépülő málnafeldolgozó üzem alapkőletételén vett részt. Kiemelte: a magyar kormány több mint harmincmillió eurós (mai árfolyamon mintegy tízmilliárd forintos) alapjának köszönhetőenÜzleti együttműködés szempontjából a jövőben is várhatóan a mezőgazdaság és a mezőgazdasági feldolgozóipar, illetve az élelmiszeripar lesz az a terület, ahol a két ország össze tud fogni - tette hozzá.- hívta fel a figyelmet Magyar Levente.Rámutatott, hogy a jó magyar-szerb kapcsolatoknak köszönhetően Európa egyik legnagyobb infrastrukturális beruházást hajtja végre a két ország közösen, sorra nyílnak a határátkelők, a gazdaságok egyre inkább egymásba fonódnak,, a magyar vállalatok pedig most már túlléptek a Vajdaságon, és megjelentek Közép-Szerbiában is.Branislav Nedimovic szerb mezőgazdasági miniszter a helyszínen úgy fogalmazott: a gyümölcsfeldolgozás és a kivitel mentheti meg a szerb mezőgazdaságot. Véleménye szerint a nyersanyagok piaca mindig bizonytalan, hiszen nem lehet előre tudni, mennyi friss gyümölcsöt tud felvenni a hazai és a külföldi piac, ám a feldolgozott árut mindig lehet értékesíteni, és a vonatkozó szerződések is biztosabbak.A tárcavezető elmondta, hogy először gyümölcspüré és -koncentrátum készül majd a szerbiai üzemben, amelynek a további feldolgozása Magyarországon történik majd, de a végső cél az, hogy a teljes feldolgozás az ariljei üzemben legyen. A térségben a legnagyobb hozamú gyümölcs a málna, a gyárban emellett szederből, meggyből, szilvából és őszibarackból állítanak elő termékek. Az új üzemben óránként tizenkét tonna gyümölcsöt tudnak majd feldolgozni.A két kormányfő akkor abban egyezett meg, hogy a Vajdaságon túlra is kiterjesztik azt a gazdaságfejlesztő programot, amely a Vajdaságban már eredményeket hozott.