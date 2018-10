Tízszeresére nőtt a magyar aranytartalék - Sok vagy kevés aranya lesz így az országnak?

Bár a Bretton Woods-i rendszer 1971-es összeomlása óta az arany tartalékszerepe jelentősen csökkent, hiszen a devizaalapú értékapírokhoz képest sokkal kevésbé likvid eszközről van szó, menekülőeszköz-státusza, illetve belső hit miatt továbbra is sokan tekintenek rá fontos tartalékeszközként. Azokban a fejlett országokban, ahol az adott ország devizája meghatározó szerepet tölt be a világ pénzügyi rendszerében (Egyesült Államok, Németország, Olaszország, Franciaország), még mindig magas az arany jegybanki tartalékon belüli aránya, a feltörekvő országok többségében azonban az elsődleges tartalékolási eszközt a dollár- és euróalapú állampapírok jelentik.A világ legnagyobb aranytartalékával már hosszú ideje az USA rendelkezik, őt követi három nyugat-európai ország, Kína az ötödik, Oroszország pedig a hatodik helyen áll.

Bár egyelőre még csak az ötödik és a hatodik helyen állnak, Kína és Oroszország figyelemre méltó ütemben növelte elmúlt években aranytartalékát.

A 31,5 tonnára növekvő magyar aranytartalékot nem lenne értelme összevetni ezekkel az óriási számokkal, azonban a régión belül meg lehet nézni, hogy állunk vele. A World Gold Council adatai alapján ebben az esetben korábban komoly lemaradásunk volt, a mostani vásárlással viszont feljebb zárkóztunk. A lengyelek és a románok viszont még mindig jóval nagyobb aranytartalékkal rendelkeznek.

Klikk a képre!

Kis magyar aranytartalék-történet

Magyarország az elmúlt években érdemi aranytranzakciót gyakorlatilag nem bonyolított le. Utoljára a '90-es évek elején történtek nagyobb eladások, amelyek tulajdonképpen a '80-as évek végétől számított nagy aranytartalék-eladás utolsó műveletei voltak.

Felmerül a kérdés, hogy az MNB által napjainkban tartott arany mennyisége sok vagy kevés. Az MNB aranytartalékának nagysága hozzávetőleg 100 ezer uncia, ami mintegy 3 tonnának felel meg. Ennek értéke jelenlegi árfolyamon 130 millió dollár. Ez az összeg pedig az MNB hivatalos devizatartalékának kevesebb, mint fél százalékát teszi ki... Az aranytartalékok nagy része a fejlett gazdaságok jegybankjainál koncentrálódik, ami az aranystandard rendszer öröksége, amikor az arany a jegybankok által kibocsátott pénz fedezete volt. Azonban mégsem csak a fejlett országok tartanak aranyat, hanem az említett gazdasági stabilitási és stratégiai megfontolásból a feltörekvő országok is. Amennyiben a régió országaival teszünk egy összehasonlítást, akkor szomszédjaink nemcsak mennyiségben, de devizatartalékaik arányában is több aranyat tartanak, mint az MNB.

Az aranytartalék közelmúltbeli történetének két fontos momentuma van. Nagy feltűnést keltett , hogy 2016 végén a minimális arany is eltűnt a nemzetközi tartalékból. Mint kiderült, ennek az volt az oka, hogy a fizikai arany aranyra váltható követeléssé változott, majd egy hónap múlva vissza is került a fizikai formájában Az idén tavasszal viszont a jegybank már haza is hozatta az aranyat, ekkor a Portfolio-n megjelent írásában célzott is rá , hogy az aranytartalék lehetne akár magasabb is: