Török pánik ide vagy oda, hatalmas meglepetés lenne, ha lépne az MNB

Nem kell lépni

Nagy meglepetés lenne, ha az MNB bármilyen monetáris politikai lépést tenne, vagy változtatna a kommunikációján a kedden esedékes ülésen. A Portfolio elemzői konszenzusa szerint a jegybank kiváró állásponton maradhat, amelynek a fő oka, hogy a júliusi ülés óta nem okoztak meglepetést a makrogazdasági adatok, és a pénzpiaci fejlemények sem indokolnak lépést az MNB-től.

Vélhetően egy-két nyugtató gondolatra biztos futja majd, mind például az erős fundamentumok

- mondja Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. Hozzátette, ezt leszámítva érdemi üzenetet nem várok a jegybanktól.Nincs is rá szükség. A jegybank kamatdöntése szempontjából a júliusi fogyasztói árindex alakulása volt a legfontosabb. Júliusban 3,4%-kal nőttek a fogyasztói árak - ez öt és fél éves csúcsot jelentett -, amely kismértékben meghaladta az elemzői várakozásokat, ugyanakkor az MNB júniusi inflációs jelentésével összhangban alakult.

A piaci folyamatok sem adnak okot beavatkozásra: a bankközi kamatok stabilak, a forint árfolyam a feltörekvő piaci hangulat változásával párhuzamosan az elmúlt napokban gyengült, de így is erősebb szinteken áll, mint a júliusi ülés időpontjában

Azért vannak kockázatok

A hosszabb távú kilátásokat illetően várakozásunk szerint 2019 második felében az Európai Központi Bank megkezdi kamatemelési ciklusát, ezzel párhuzamosan pedig az MNB is elmozdulhat a fokozatosan szigorúbb monetáris politika irányába. Ennek első lépéseként elkezdi fokozatosan leépíteni a nem konvencionális eszköztárát, ebből következően 2019-ben már a bankközi kamatlábak emelkedésére számítunk

- fogalmazott kommentárjában Trippon Mariann, a CIB Bank vezető közgazdásza.Kuti Ákos, MKB Elemzési Központjának vezetője ezt annyival egészítette ki, hogy a hazai rövid bankközi hozamokról a júniusi csúcsokat követően júliusban lefelé korrigáltak, augusztusban a török politikai bizonytalanság ugyan hozott hozamemelkedést a régióban is, de ezt átmenetinek gondolja."Az elmúlt nagyjából két hétben a török helyzet újbóli kiéleződése miatt erősödött a nemzetközi kockázatkerülés. Azonban ennek a hatása a forintra és a hosszú hozamokra is mérsékeltebb, mint az első hullám során volt. Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy a befektetők elkezdhették megkülönböztetni az országokat azok fundamentumai, illetve sérülékenysége alapján" - foglalta össze Módos Dániel, az OTP Bank szakértője a török helyzet hatásait. Mivel a fenti hatások csak mérsékeltek, ráadásul a legutóbbi inflációs adat is az MNB várakozásai szerint alakult, ezért nem számítunk arra, hogy a jegybank változtatna a monetáris kondíciókon és arra is kis esélyt látunk, hogy a közlemény legfontosabb üzenetei változnának - fogalmazott.Kuti Ákos az infláció alakulása kapcsán továbbra is azt feltételezi, hogy az év hátralevő részében 3% körül alakul. Az üzemanyagár egyszeri árfelhajtó hatásának eltűnésével 2019 második felében csökken majd az árnyomás, azonban az infláció akkor is kis mértékben 3% felett lehet majd, mivel a feszes munkaerőpiac miatt a bérek további emelkedhetnek.- emelte ki Kuti Ákos.Virovácz Péter 2020 elejére várja az első kamatemelést, ugyanakkor. "Ez könnyen lehet, hogy a vártnál hamarabb lépéskényszerbe hozza az MNB-t" - vélekedett.

Annak ellenére tehát, hogy a legtöbb elemző 2019 végéig nem várja a 0,9%-os "irányadónak mondott" kamat változtatását, a kamatok fokozatosan normalizálódhatnak. A piac árazása szerint a 3 hónapos Bubor fokozatosan emelkedhet, és 2019-ben eléri a 0,9%-ot.