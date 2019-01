Törvényt sértene az MTA, ha engedne Palkovicsék nyomásának

A cikk levezetése szerint akkor követne el törvénysértést az MTA, ha a magyarországi uniós, vagy a közvetlen brüsszeli pályázatokon elnyert forrásokból (amelyek a felhasználásukig likvid tartalékként ott vannak az MTA számláján) az Akadémia elkezdene dologi kiadásokat kipótolni, ha már év eleje óta a szaktárca felől erre nem kapnak pénzt. A pályázati szabályrendszerek szerint ugyanis ilyesmit nem tehet meg az intézmény, az elnyert pályázati támogatást csak a meghatározott célokra szabad költeni.Mivel tehát dologi kiadásokra nincs pénze év elejétől az Akadémiának, két lehetősége van: akár teljesen beszünteti a tevékenységét, hogy nullára vágja a rezsiköltségeket is (állítólag ezzel is számolnak az Akadémiánál, ha folytatódik a harc), és lemondják a közbeszerzéseket, hogy maradjon egyelőre pénzük, de így meg például takarító- és tisztítószerekből lesz hiányuk. Azért is kell megállítaniuk a közbeszerzéseket, mert év eleje óta nincs aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozatuk, azaz pénzügyi fedezetük ezeket a beszerzéseket végrehajtani, márpedig ha tovább vinnék ezeket, akkor pedig az államháztartási törvényt sértenék meg.A cikk felveti: ezzel az anyagi nyomásgyakorlással lehet, hogy maga a szaktárca vezetője is törvényt sért, mert az MTA-ról szóló törvényben tavaly nyáron az a passzus nem változott, hogy az Akadémia saját hatáskörben állapítja meg a támogatási formát. Ez azt jelenti, hogy a miniszternek a törvény nem hagy a támogatás visszatartására lehetőséget, így tehát Palkovics László nem tehetné meg azt, hogy egy még nem létező, majdani pályázati rendszerre (és annak feltételezett likviditására) hivatkozva ne adja oda az MTA alaptámogatását.A lap jelzi azt az információját is, hogy a jelek szerint a miniszter megpróbálja megbontani az akadémiai egységet, és különalkukat kínál az akadémiai kutatóintézetek vezetőinek, akiket Lovász László MTA-elnököt és az akadémiai vezetést megkerülve csütörtökre hívott egy megbeszélésre.