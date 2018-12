Tovább puhul az olasz kormány, szakadnak a kötvényhozamok

Az elmúlt napokban már érkeztek arról hírek, hogy hajlandó kicsit lefelé faragni a 2,4%-os jövő évi GDP-arányos államháztartási hiánycélból az olasz kormány, ebben ma sincs változás, illetve csak annyi, hogy most azt ígérik:(noha már tegnap és nagyon várta azt az Európai Bizottság). Sőt, ma arról beszélt az olasz kormány egyik helyettes államtitkára, a Ligához tartozó Giancarlo Giorgetti a Reuters szerint, hogyA 2019-es költségvetési hiánytervre konkrét szám most nem hangzott el, igaz Günter Öttinger, a Bizottság költségvetési biztosa szerintMárpedig ezt a célt maga Luigi Di Maio, az Öt Csillag mozgalom vezetője is kimondta mai üzenetében, sőt reggel arról is érkezett lapjelentés, hogy(mivel Brüsszeli nyomás miatt elszigetelődni látszik a lazító álláspontjával a kormányon belül). Ezt később Matteo Salvini, a Liga vezére és miniszterelnök-helyettese határozottan cáfolta.A fenti jelek már elegendőek voltak a kötvénybefektetőknek ahhoz, hogy zárják a hozamemelkedésre játszó pozíciók egy részét, illetve elkezdjék venni az olasz papírokat, hiszenAz olasz költségvetési lazítás tehát a jelek szerint nem lesz olyan nagy, mint amivel eddig kampányolt a kormány, de(a strukturális egyenleg szintjén a GDP 0,8%-át kitevő) költségvetésiEz tehát azt is jelenti, hogy tényleg nagy fordulatot kellene bemutatnia most az olasz kormánynak, hogy a már elindított túlzott deficit eljárás folytatódását el tudja kerülni, de egyelőre az olasz nép felé kommunikációs szinten megy a kárenyhítés, hogy csak apró változások lesznek a beígért tervekben.