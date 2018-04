Trump bedurvult: újabb csapást mér a kínai importra

Kína tisztességtelen megtorlásának fényében arra utasítottam a kereskedelmi tanácsadót, hogy vizsgálja meg, a 301. szakasz értelmében kivethető-e újabb 100 milliárd dollárra importvám, és ha igen, azonosítsa azokat a termékeket, amelyekre az bevezethető.

A csütörtöki részvénypiaci kereskedés vége után jelentette be a Fehér Ház, hogy Donald Trump felkérte a kereskedelmi tanácsadóját egy újabb 100 milliárd dolláros kínai árukontingens megvámoltatásának előkészítésére.A lépés azok után érkezett, hogy az előző, 50 milliárd dollárnyi kínai importot érintő intézkedésről felmerült, talán mégsem vezeti be az amerikai kormányzat. A hírre a részvénypiacok is gyors korrekcióba kezdtek a korábbi esések után, ezt törte most derékbe Trump újabb húzása. Úgy tűnik, az amerikai elnök tövig nyomja a gázpedált a chicken game-ben.- így fogalmazott Trump a közleményében.A lépésnek köze lehet ahhoz, hogy tegnap újabb óriási külkereskedelmi hiányadat jelent meg az Egyesült Államokban, Trump ugyanis leginkább az áruforgalomban megmutatkozó egyenlőtlenségekre hivatkozik a protekcionista intézkedések meghozatalakor.Az amerikai elnök lépése egyben azt is üzeni a kínai félnek, hogy bármikor hajlandó emelni a tétet a kereskedelmi háborúban. Az előző, 50 milliárdos forgalmat érintő vámintézkedésre ugyanis Kína hasonló mértékű lépéssel reagált, kérdés, most is így tesz-e, ha valóban pontosan megfogalmazódik a 100 milliárd dolláros javaslat.Amennyiben minden bejelentést válaszlépés követ, valóban a kereskedelmi háború kezdetét láthatjuk - fogalmazott a Bloombergnek Patrick Bennett. A Canadian Imperial Bank hongkongi stratégája szerint ugyanakkor az amerikai kockázatok nem érintik jelentősen a globális kereskedelmet, ezért az USA gazdasága, a dollár, és az amerikai részvénypiacok veszíthetik a legtöbbet a helyzeten.