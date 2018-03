Trump bejelentette: kivetik az importvámot

Az USA 25%-os adót vet ki az acél-, és 10%-os vámot az alumíniumimportra, de az egyelőre nem derült ki, hogy az importvám minden ilyen termékre vonatkozik, vagy csak bizonyos országokból jövő import árúra vetik majd ki.Ma már többször is szó volt arról, hogy Trump tanácsadói között sem volt egyetértés afelől, vessenek-e ki vámot vagy sem, az erről folyó vitát az ágazati képviselőkkel ma tartották a Fehér Házban.Trump már a kampányidőszakban is ígéretet tett arra, hogy protekcionista intézkedéseket vetne be az amerikai gazdaság felvirágoztatása érdekében, a mostani importvám is ehhez az ígérethez köthető.