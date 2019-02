Trump belátta, hogy nem fog megegyezni a mexikói falról

A demokraták hajthatatlanok Nem lehet szó arról , hogy a képviselőház pénzt szavazzon meg az amerikai-mexikói határon építendő falra - jelentette ki csütörtöki sajtóértekezletén Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke, hozzátéve, hogy amennyiben a republikánusok több határátjárót vagy modernebb és hatékonyabb technológiát szeretnének a déli határhoz, az tárgyalási alap lehet.



A házelnök közölte, hogy folynak a kétpárti bizottság egyeztetései a kormányzat működéséhez szükséges költségvetésről, de a kidolgozandó megállapodásnak nem lesz része a Donald Trump elnök által kért összeg a falépítésre.

Trump a Fehér Ház ovális irodájában fogadta a lap munkatársait, és azt fejtegette, nem számít arra, hogy a két hét múlva hivatalosan is lezáruló tárgyalások eredményt hoznak, ezért maga tesz majd lépéseket a fal megépítése érdekében."Úgy gondolom, Nancy Pelosi (demokrata párti házelnök) nagyon is árt országunknak mindazzal, amit tesz, pedig én végtére is nagyon kedvezően előkészítettem a dolgokat" - fogalmazott az elnök. Bár nem mondta ki, hogy - a fal finanszírozásáról szóló megállapodás hiányában - rendkívüli állapotot hirdet, hogy felépíttethesse a határfalat, de leszögezte: előkészített mindent ahhoz, amit tenni fog. Így azonban nem világos, hogy valóban a rendkívüli állapot eszközéhez nyúl-e, ahogyan azt korábban jelezte, vagy más megoldást talált a fal megépítésére.