Trump bizonygatja, hogy ő akarja a Falat - csak néhol majd átlátható lesz

A fal az fal, az első naptól kezdve, hogy kigondoltam, ez a véleményem soha nem változott...

The Wall is the Wall, it has never changed or evolved from the first day I conceived of it. Parts will be, of necessity, see through and it was never intended to be built in areas where there is natural protection such as mountains, wastelands or tough rivers or water..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

....The Wall will be paid for, directly or indirectly, or through longer term reimbursement, by Mexico, which has a ridiculous $71 billion dollar trade surplus with the U.S. The $20 billion dollar Wall is “peanuts" compared to what Mexico makes from the U.S. NAFTA is a bad joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

A kampány és a kormányzás két dolog és az elnök nagyon rugalmas

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

Mikroblog-bejegyzésével az elnök ellenmondott kabinetfőnökének, John Kellynek, aki szerdán este a Fox televíziónak adott interjújában arról beszélt, hogy Donald Trump álláspontja sok területen megváltozott, így a mexikói határon építendő falat illetően is másként gondolkodik már, és szakértők elmagyarázták neki, hogy bizonyos határszakaszokon fizikailag is képtelenség megépíteni a falat.- írta Twitter-üzenetében Trump.Majd hozzátette: egyes szakaszain, ahol szükséges, a fal "átlátható lesz" és soha nem is került szóba, hogy olyan részeken is felhúzzák, ahol természet adta akadályok, például hegyek vagy folyók vannak.Egy második bejegyzésben újból leszögezte, hogy a határfal árát "közvetve vagy közvetlenül, vagy akár hosszú távú visszatérítéssel, Mexikó fizeti ki, amelynek 71 milliárd dolláros "nevetséges" kereskedelmi többlete van az Egyesült Államokkal szemben". Trump hangsúlyozta azt is: "a 20 milliárd dollár a falért 'aprópénz' ahhoz képest, hogy Mexikó mennyit nyer az Egyesült Államokon. A NAFTA egy rossz vicc".Donald Trump a 2016-os elnökválasztási kampányban folyamatosan azt ígérte, hogy az Egyesült Államok déli határain falat építtet és ennek árát Mexikónak kell majd finanszíroznia. John Kelly kabinetfőnök azonban szerdán a kongresszusban spanyolajkú törvényhozókkal találkozva - sajtótudósítások szerint - kifejtette, hogy Trump néhány kampányígérete, közte a határon építendő falra, vagy a bevándorlásra vonatkozó, "nem az információk teljes körén alapult". Majd a Fox-televíziónak adott esti interjújában megerősítette, hogy- fogalmazott Kelly, és kifejezetten a határfalat, valamint a bevándorlás kérdését, ezen belül is a fiatal bevándorlók helyzetének rendezését említette."Ha nincs fal, nincs megállapodás" - szögezte le Twitter-bejegyzésében Trump, utalva arra, hogy csakis akkor hajlandó aláírni a fiatal bevándorlók helyzetének rendezéséről szóló megállapodást, ha az magában fogalja a megépítendő fal kérdését is. Hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van erre a falra, hogy "segítsen megállítani a kábítószer özönét Mexikóból, amely a világ legveszélyesebb országa".A mexikói külügyminisztérium csütörtökön ismét megerősítette: "semmilyen körülmények között" nem lehet szó arról, hogy Mexikó fizesse ki a határon építendő fal árát. A minisztérium "hamis beállításnak" nevezte, hogy Mexikó lenne a világ legveszélyesebb országa, és leszögezte, hogy Mexikó "komoly és konstruktív" lesz az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalásain, de a saját nemzeti érdekeit tekinti elsődlegesnek és csakis olyan végeredményt hajlandó elfogadni, amely mindhárom résztvevő ország, Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada javára szolgál.