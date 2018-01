Trump ígéretet tett: egyelőre nem lesz háború

Mun Dzse In dél-koreai elnök hivatala emellett arról is tájékoztatott, hogy információi szerint Trump kész megbeszéléseket folytatni az észak-koreai vezetéssel a megfelelő időben és bizonyos feltételek teljesülése esetén. A közlés szerint Trump a dél-koreai Phjongcshangban február 9. és 25. között megrendezendő téli olimpiára Mike Pence alelnököt küldi egy amerikai delegáció élén.Mun Dzse In szerdán egyeztetett telefonon amerikai kollégájával. Trump a szöuli elnöki hivatal szerint üdvözölte a két Korea közötti párbeszéd újraindulását, s egyetértett Mun Dzse Innel abban, hogy e dialógus eredményeként Washington és Phenjan akár közvetlenül is tárgyalhat a Koreai-félsziget atomfegyver-menetesítéséről.Észak- és Dél-Korea jogi szempontból továbbra is háborúban áll egymással, mert az 1950-53-as konfliktus fegyverszüneti megállapodással és nem békeegyezménnyel ért véget. Azóta mindössze két csúcstalálkozót tartottak a felek 2000-ben és 2007-ben.A két Koreát elválasztó panmindzsoni demilitarizált övezetben tartott tárgyaláson a résztvevők megállapodtak abban, hogy Észak-Korea képviselteti magát a phjongcshangi téli olimpián.