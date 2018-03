Trump kifakadt: az EU ideküldi az autóit és minden mást

Azt csinálnak, amit akarnak - vetette oda -, de ha ezt teszik, akkor nagy, 25 százalékos vámot nyomunk az autóikra, és akkor - higgyenek nekem - nem sokáig csinálják majd ezt velünk

Trump a sajtóértekezleten figyelmeztette a vámtarifák bevezetésére válaszlépéseket fontolgató Európai Uniót, és "nagy adókkal" fenyegette meg az európai közösséget, mivel szerinte "nem bánnak jól" az Egyesült Államokkal kereskedelempolitikai ügyekben. "Csaknem lehetetlenné teszik számunkra, hogy üzleteljünk velük, és mégis ideküldik az autóikat és minden mást is az Egyesült Államokba" - fogalmazott. Az elnök azt hangoztatta, hogy az Európai Unió kihasználja az Egyesült Államokat a kereskedelemben.- mondta.Az elnök hangot adott azon véleményének is, hogy "a kereskedelmi háború nem is olyan rossz dolog".Közben a kongresszus republikánus törvényhozóit változatlanul megosztják az elnök tervei a védővámokról. Ellenzői szerint a vámok több munkahelyet szüntetnek majd meg, mint ahányat teremtenek, és azzal a kockázattal járhatnak, hogy az Egyesült Államok szembekerül fontos szövetségeseivel, ráadásul a védővámok árát az amerikai fogyasztók fizetnék meg.szerint a republikánus szenátorok körében "nagy az aggodalom, hogy a vámok ügye miatt szélesebb kereskedelmi háború bontakozhat ki". A szenátor újságíróknak elmondta azt is, hogy több republikánus politikus is egyeztetni próbál a kormányzattal, figyelmeztetve az illetékeseket egy kereskedelmi háború következményeire.azonban kedden kiállt az elnök terve mellett, és a törvényhozóknak megismételte Donald Trump hétfői álláspontját, miszerint ha az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalásán az amerikai érdekeknek megfelelő megállapodás születik, akkor Kanadát és Mexikót Washington mentesítheti az acél-és az alumíniumimportra kirótt védővámok alól.Trump elnök kedden, Stefan Löfven svéd kormányfővel tartott közös sajtókonferenciáján is előkerült gazdasági főtanácsadójának távozása. Erre úgy reagált, hogy a Fehér Házban nincsenek zűrzavaros állapotok, mindenki szívesen dolgozik ott, és kifejezetten dicsérte Gary Cohnt. "Ritka tehetségnek" nevezte a gazdasági szakembert, s mint fogalmazott: "Gary a legfőbb gazdasági tanácsadóm, nagyszerű munkát végez, segített a történelmi adócsökkentések és reformok megvalósításában".

Kép és címlapkép forrása: MANDEL NGAN / AFP