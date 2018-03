Trump kirúgta külügyminiszterét, a CIA vezetője érkezik a helyére

A Washington Post beszámolója szerint Trump már múlt hét pénteken felszólította Tillersont a távozásra, aki emiatt rövidre fogta afrikai diplomáciai útját, hogy hétfőre már visszatérhessen az Egyesült Államokba.

Kép forrása: AFP Fotó, Saul Loeb

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!