Trump légicsapást rendelt el Irán ellen, aztán visszavonta

Trump az amerikai drón lelövésére válaszul rendelt el légicsapást, majd visszavonta azt.Az újság információi szerint (magyar idő szerint éjjeli egy órakor) a hivatalnokok már a légicsapást várták, miután az elnök a nemzetbiztonsági tanácsadói körében már elrendelte azt. A célpontok radarállomások és rakétakilövő állomások lettek volna. A művelet el is indult, a repülők már a levegőben voltak és a hajók is elfoglalták a pozícióikat, amikor váratlanul leállították.Az egyelőre nem világos, hogy mi volt a leállás oka, így találgatások övezik, hogy Trump meggondolta-e magát, esetleg technikai, logisztikai, stratégiai megfontolások magyarázzák. Éppen ezért azt sem tudni, hogy a katonai művelet ideiglenesen akadt-e el, vagy teljesen leállt.A Fehér Ház és a Pentagon nem kívánta kommentálni a New York Times értesülését.