Trump meg akarja menteni az omladozó Amerikát - Itt van a terve!

Újjá kell építeni Amerika omladozó infrastruktúráját - mondta Donald Trump, aki szerint a javaslata az Egyesült Államok történetének legnagyobb beruházása.Az USA elnöke 1 500 milliárd dolláros infrastrukturális beruházást jelentett be - amely utak, autópályák, hidak építését és felújítását jelenti -, és a program 10 éven keresztül tarthat. Ehhez azonban nagymértékben támaszkodik az államokra is, ugyanis a szövetségi kormányzati hozzájárulás mindössze 200 milliárd dollár.Trump szerint az utak rossz állapotban vannak, ezért meg kell újítani azokat, de az elnöknek nem lesz könnyű dolga. Az infrastrukturális beruházási terv elfogadásához ugyanis 60 szavazatra lesz szüksége a 100 fős Szenátusban, miközben a republikánusok csak 51-49-es többségben vannak. Ezért Trumpnak szüksége lesz némi támogatásra a demokraták részéről.Az értékelések szerint ráadásul a program azzal is járhat, hogy az amerikaiak magasabb helyi adókkal és autópályadíjakkal nézhetnek szembe, ugyanis a szövetségi kormányzat hozzájárulása az infrastrukturális beruházásokhoz nem mondható túl magasnak.