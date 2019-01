Trump megfenyegette Törökországot: tönkretesszük a gazdaságotokat

Terroristák nem lehetnek Washington szövetségesei

A mikroblog-bejegyzésben Donald Trump azt írta: "Oroszország, Irán és Szíria voltak a legnagyobb haszonélvezői az Egyesült Államok azon hosszú távú politikájának, amely a természetes ellenség, vagyis az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet szíriai hadállásainak felszámolását célozza. Nekünk is hasznunkra válik, de most itt az ideje, hogy hazahozzuk katonáinkat. Vessünk véget a soha véget nem érő háborúknak".Egy következő Twitter-bejegyzésben az elnök megjegyezte: az amerikai katonák régóta esedékes kivonása közben is harcolni fognak az Iszlám Állam ellen, több irányból támadva a terroristák hadállásait.Az amerikai csapatok fokozatos kivonásának decemberi bejelentése után Recep Tayyip Erdogan török elnök azzal fenyegetődzött, hogy katonai támadást indít a Szíria északi részén - az amerikaiak vezette koalíciós erőkkel együtt - harcoló kurd milicisták ellen.A hét elején John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó Jeruzsálemben tárgyalt, és azt mondta: Törökország támadni akarja a szíriai kurdokat. Ankarát feldühítette a kijelentés, és Erdogan a "legalávalóbb, legbecstelenebb és legrondább" rágalomnak minősítette Bolton szavait. Bolton egy pénteki rádióinterjúban követelte, hogy Ankara vállaljon kötelezettséget Washington kurd szövetségeseinek biztonságáért.A török-amerikai stratégiai partnerségre vonatkozó várakozásainak adott hangot hétfőn Ibrahim Kalin török elnöki szóvivő, miután Donald Trump amerikai elnök a gazdaság tönkretételével fenyegette meg Ankarát arra az esetre, ha a török hadsereg a kurdokra támadna Szíriában az amerikai katonák kivonása közben.Kalin szintén a Twitter-fiókján Trump bejegyzésére reagálva úgy fogalmazott: Törökország a stratégiai partnerséghez illő viselkedést vár az Egyesült Államoktól, és nem akarja, hogy kapcsolatukat "terrorpropaganda árnyékolja be".Ankara és Washington ugyanis eltérő nézeteket vall a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milíciával kapcsolatban. Míg Ankara a törökországi kurd szeparatisták szíriai szárnyának, nemzetbiztonsági fenyegetésnek, valamint terrorszervezetnek tartja az YPG-t, addig a kurd fegyveresek Washington számára a leghatékonyabb szövetségest jelentik az Iszlám Állam terrorszervezet dzsihadistái elleni harcban.Kalin üzenetében ismét leszögezte: "végzetes hiba" azonosnak tekinteni a szíriai kurd népcsoportot és az YPG-t. Ankara Szíriában nem a kurdok, hanem terroristák ellen küzd - hangoztatta a szóvivő, hozzátéve, hogy Törökország megvédi a szíriaiakat, beleértve az ottani kurdokat is a terrorizmus minden fenyegetésétől.- nyomatékosította Kalin, majd jelezte: Ankara folytatja a küzdelmet az YPG és az Iszlám Állam ellen is.Fahrettin Altun, a török elnök kommunikációs igazgatója hétfőn reggel Twitter-üzenetben azt írta: a török állam nem ellensége, hanem pártfogója a kurdoknak. Törökországnak a kurdokkal "semmi gondja nincs", "nekünk a PKK-val és annak szíriai ágával van dolgunk" - szögezte le a Délkelet-Törökországban évtizedek óta fegyveres felkelést folytató Kurdisztáni Munkáspártra utalva. Törökország eltökélten folytatja a terrorizmus elleni harcát - tette hozzá.