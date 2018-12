Trump megkaphatja, amit a legjobban akar - Teljesítheti egyik legfontosabb ígéretét

December 21-e éjféltől leállt az amerikai kormányhivatalok egy részének működése, a kongresszusnak ugyanis nem sikerült megállapodnia a kormányzat működését biztosító költségvetésről.A megállapodás meghiúsulását az okozta, hogy Trump 5 milliárd dollárt kért a kongresszustól a mexikói határra tervezett fal megépítésére, a demokrata képviselők viszont nem voltak hajlandók erre pénzt megszavazni, ugyanis pénzkidobásnak tartják. Az elnök erre bedühödött, és kijelentette, hogy akár a teljes mexikói határ lezárásáig is elmegy célja elérése érdekében.Most úgy tűnik, erre a drasztikus lépésre talán nem lesz szükség, Lindsey Graham republikánus szenátor beszámolója alapján ugyanis felmerült egy olyan alku lehetősége, amelyet elmondása szerint Trump is "érdekesnek" talált.Az úgynevezett DACA törvényt, amely lehetővé teszi ezen személyek számára az amerikai munkavállalást, végső soron pedig elvezeti őket az állampolgárság megszerzéséhez, illetve megóvja őket a kitelepítéstől, az elnök sokszor kritizálta, ezért 2017-ben elkezdte felszámolni a rendszert. Számos helyi bíróság azonban ellenállt, így elhúzódó jogi harc bontakozott ki az ügyben.Ennek a jogi harcnak, illetve az amerikai kormányzati leállásnak is véget vethetne az alku. Sok százezer kormányzati alkalmazott minden bizonnyal már nagyon várja, hogy véget érjen kényszerszabadsága. Az persze kérdés, hogy a demokrata képviselők hajlandók lesznek-e hozzájárulni Trump egyik legfontosabb kampányígéretének finanszírozásához.