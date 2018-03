Trump most akkor tényleg bedönti a világgazdaságot?

A Federal Reserve döntéshozói közül többen is találkoztak cégvezetőkkel az Egyesült Államokban, és azt mondták, hogy az USA kereskedelempolitikája aggodalommal tölti el őket - mondta Jerome Powell, a Fed új elnöke a héten, akit már Donald Trump ültetett a jegybankelnöki székbe. Powell azonban arról is beszélt, hogy a kereskedelmi kérdések nem változtatják meg a növekedési kilátásokat.Mindeközben az Egyesült Királyság jegybankja, a Bank of England arra figyelmeztetett csütörtökön, hogy a növekvő protekcionizmus komoly negatív hatásokkal járhat a globális gazdasági növekedésre. Ez azonban nem hatotta meg Donald Trumpot, aki bejelentette az új importvámokat Kínával szemben. Ugyanakkor azt is fontos kiemelni, hogy több ország felmentést kap az acélra és az alumíniumra vonatkozó importvámok alól. A sarcot megússzák az EU tagállamai, Argentína, Ausztrália, Brazília, Dél-Korea. Kanada és Mexikó már korábban felkerült a vám alól mentesültek listájára. Ugyanakkor a listán maradt pl. Oroszország, Törökország és Kína.Az importvámok legnagyobb vesztese Kína lehet, és az ország minden bizonnyal nem is hagyja annyiban ezt a lépést. Mint korábban jelezték, ellenlépések várhatóak. Az első elemzői jelzések szerint igazán komoly hatása nem lesz az importvámnak a globális, illetve a kínai gazdaságra. Egyrészt, az acél- és alumíniumtermékeket érintő vámokat az országok többsége megúszta, másrészt a kínai exportra nem lesz komoly hatással az intézkedés.Összességében tehát az eddig bejelentett intézkedések nem rázzák meg a világgazdaságot, ugyanakkor, ha ellenlépések jönnek, amelyeket újabb intézkedések követnek, akkor már kedvezőtlen reálgazdasági hatásokkal és a globális kereskedelem növekedési ütemének komoly visszaesésével kell számolni. Erre utalt a BoE is, amikor arra figyelmeztetett, hogy a protekcionizmus visszaveti a fejlődést. Donald Trump pedig kiemelte, hogy a kínai importvám az első volt a sok közül. Ha ez így lesz, annak valóban kellemetlen hatásai lesznek.Vagyis a globális gazdaság lassulására akkor kell számítani, ha a felek képtelenek lesznek megállapodni. Donald Trump a Kínát érintő vámok bejelentésekor arról beszélt, hogy Washingtonnak tavaly 375 milliárd dolláros áruforgalmi deficitje volt Pekinggel szemben, és felkérte a kínai illetékeseket a hiány legalább 100 milliárd dolláros csökkentésének azonnali megkezdésére.Beszéltünk Kínával, komoly tárgyalások közepette vagyunk, meglátjuk, mire jutunk - fogalmazott Trump. Ugyanakkor a The Wall Street Journal arról írt, hogy Peking már készíti elő a válaszlépéseket, amelyek elsősorban a Kínába irányuló amerikai szója- és sertésexportot érinthetik. Kína pedig még Trump bejelentése előtt jelezte, hogy ellenlépéseket tesznek.Egyelőre tehát érdemben nem változtatják meg az eddig bejelentett importvámok a globális növekedési kilátásokat. De amint elkezdődik a kereskedelmi háború - egymás után jönnek a válaszlépések -, az visszaveti a globális kereskedelmet, miközben az inflációt ellentétes hatások érik (az importvámok növelhetik, miközben a kereslet visszaesése csökkentheti). Azt, hogy a növekedés lassulásáról vagy a globális kereskedelem visszaesésről kell majd beszélni, az dönti el, hogy a felek meddig mennek el a szankciókban. Utóbbit azonban egyelőre sem a piacok, sem a szakértők nem várják.