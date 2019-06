Trump: Nagy-Britanniának még idén távoznia kell az EU-ból

Ha nem sikerül fair megállapodást elérniük, hagyják ott az egészet

A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak hétfőn kezdődő londoni látogatása előtt adott interjújában Trump azt mondta, hogy a következő brit vezetőnek a Brexit élharcosát, Nigel Farage-t kellene kineveznie az unióval való tárgyalások lefolytatására. Az amerikai elnök kijelentette, hogy Nagy-Britanniának még az idén távoznia kell az EU-ból.- tette hozzá.Trump megismételte, hogy a távozó Theresa May miniszterelnök posztjára pályázók közül azokat a jelölteket támogatja, akik leszögezték, hogy megállapodással vagy anélkül, de Nagy-Britanniának az október 31-i határidőig ki kell lépnie az unióból. Közéjük tartozik Boris Johnson volt külügyminiszter - akiről Trump dicsérően szólt már pénteken is a The Sun című brit lapnak nyilatkozva -, Dominic Raab volt Brexit-ügyi miniszter és Sajid Javid belügyminiszter.Az amerikai elnök végül arra figyelmeztette a brit minisztereket, óvatosan kell eljárniuk, hogy ne hiúsítsák meg Washington és London hírszerzési együttműködését azzal, hogy bevonják a kínai Huawei távközlési céget Nagy-Britannia új 5G-s mobiltelefonos hálózatának kiépítésébe.