Trump őrült lépéseit másolná le Olaszország

ha ez a recept Olaszországban beválik, akkor európai szinten fogják azt mondani, hogy mindegyik országban alkalmaznunk kellene az olasz receptet.

Donald Trump költségvetési lazítása a legtöbb szakértő szerint igen rosszkor jött. Az amerikai gazdaság a potenciális növekedés felett teljesít, a munkanélküliségi ráta évtizedes mélypontokat döntöget, miközben az infláció a Fed célja felett mozog. Mindez egyértelműen az amerikai gazdaság túlfűtöttségére utal, vagyis Trump olajat öntött a tűzre, a gazdaságpolitika prociklikus lett. Ez a gazdasági növekedés rövid távú felgyorsítása mellett rekordmagas költségvetési deficitet eredményezett, amit majd akkor kell csökkenteni, amikor a növekedés egyébként is lassul, ez pedig felgyorsítja a lassulást. A recessziós időszakban így kevesebb muníció lesz az élénkítésre.

Az amerikai gazdaság 4 százalékkal növekszik Trump expanzív (költségvetési) politikájának hatására, amelyre mindenki azt mondta, hogy elhibázott. (Trump) növeli a deficitet, csökkenti az adóterheket és infrastrukturális beruházásokat hajt végre

Az olasz gazdaság helyzete azonban "kissé" eltér az USA-étól. Görögország után Olaszország az eurózóna második legeladósodottabb országa, a GDP-arányos államadósság 130% felett áll, ilyen magas szinten pedig már elég nehéz elképzelni olyan makrogazdasági pályát, amely fenntartható adósságpályát rajzol ki. Az Európai Központi Bank (EKB) kötvényvásárlási programja és az elmúlt időszakban folytatott szigorú költségvetési gazdálkodás miatt a befektetők bíztak a fenntartható adósságpályában, azonban az új olasz kormány tervezett lazító (deficitnövelő) intézkedései azonnal megtették a hatásukat, amelyek megingatták a befektetői bizalmat és megemelték az adósságfinanszírozás költségeit.

hiszünk abban, hogy expanzív költségvetési politikával jelentősen csökkenthetjük a közadósság-rátát.

Di Maio a brit lap által hétfőn közölt interjúban úgy vélekedett, hogyA vezető olasz kormányzati politikus szerint Róma "nem arra játszik, hogy Olaszország túl nagy ahhoz, semhogy csődbe mehessen".Arról, hogy az olasz kormány milyen őrült lépéseket és kijelentéseket tesz, itt írtunk:Di Maio azt mondta, jóllehet nem ért egyet Donald Trumppal olyan kérdésekben, mint például a környezetvédelem, meggyőződése ugyanakkor, hogy a fejlett gazdaságok közelítenek majd az amerikai elnök adócsökkentésekre és kiadásnövelésre épülő költségvetési politikájához. Di Maio szerint a következő tíz évben Európa is ebbe az irányba indul el, mivel az Egyesült Államok is errefelé tart.- fejtegette az olasz miniszterelnök-helyettes.Di Maio azt mondta:Azonban sem a piac, sem a hitelminősítők nem hisznek ebben. Olaszország hitelminősítői megítélése ugyanis folyamatosan romlik az olasz kormány költségvetési tervei miatt. A Standard & Poor's a minap leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az addigi stabilról Olaszország államadós-besorolásának kilátását, elsősorban azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy az olasz kormány gazdasági és költségvetési politikája megterheli az olasz gazdasági növekedést, és emiatt várhatóan nem folytatódik az olasz államadósság-ráta csökkenése.Egy másik globális hitelminősítő, a Moody's Investors Service nem sokkal korábban az addigi "Baa2"-ről egy fokozattal "Baa3"-ra rontotta Olaszország államadósságának besorolását, mindenekelőtt az olasz költségvetési helyzet gyengülésével indokolva a lépést. (A "Baa3" minősítés a befektetésre ajánlott kategória alapszintje.) Ha a Moody's innen tovább rontja az olasz szuverén besorolást, Olaszország ennél a hitelminősítőnél elvesztené befektetési ajánlású osztályzatát.A Moody's is kiemelte indoklásában azt a véleményét, hogy a költségvetési politika expanzívvá válása miatt az olasz államadósság-ráta a GDP 130 százalékához közelítő jelenlegi szintek környékén marad a következő években, és ez potenciális sokkoknak teszi ki az olasz gazdaságot.Di Maio azt is elmondta, hogy az Öt Csillag Mozgalom tárgyalásokat folytat más európai pártokkal egy megszorítás-ellenes pártcsoport létrehozásáról az Európai Parlamentben. Hozzátette: van egy "politikai osztály" Európában, amely évek óta ragaszkodik a megszorítások gazdaságpolitikájába vetett hitéhez, de a jövő évi EP-választások "majd jól felrázzák" ezt a politikai elitet.